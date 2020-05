Colau exige una moción de censura contra la "derecha racista" de Albiol en Badalona

La alcaldesa de Barcelona y líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha exigido este martes al PSC y a Guanyem Badalona que "rectifiquen" y alcancen un acuerdo que permita desalojar al popularXavier García Albiol de la Alcaldía de la capital del Besós. Una Alcaldía a la que ha accedido también este martes tras la ruptura del acuerdo entre el PSC y Guanyem con el que se pretendía aupar a la presidencia del Consistorio a la cupaire y ex alcaldesa Dolors Sabater.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Colau ha asegurado que "los errores se pueden enmendar". "Solo hace falta", ha añadido, "que Guanyem y PSC rectifiquen y se pongan de acuerdo para una moción de censura". Moción que serviría para sacar a "la derecha racista" del PP de García Albiol del Gobierno de Badalona.

No ens hem de resignar a que la dreta racista governi Badalona. Els errors es poden esmenar: només cal que Guanyem i Psc rectifiquin i es posin d’acord per una moció de censura.Gràcies i felicitats @AidaLlaurado@BdnEnComuPodem per defensar pacte progressista fins al final. https://t.co/uaT0EnCHBa — Ada Colau (@AdaColau) May 12, 2020

De un modo similar se ha pronunciado Jaume Asens, ex compañero de Colau en el Consistorio y hoy presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso. "La extrema derecha y el racismo", ha publicado en su cuenta de Twitter, "solo avanzan allá donde hay división de las fuerzas progresistas". En su opinión, la vuelta de García Albiol al Gobierno de Badalona debe servir para que los partidos ahora en la oposición hagan "una profunda reflexión sobre el sentido de la política". Y se ha referido como "barbarie" a la "alternativa" a las formaciones que él representa.

L’extrema dreta i el racisme només avancen allà on hi ha divisió de les forces progressistes. El retorn d’#Albiol a #Badalona ens obliga a una profunda reflexió sobre el sentit de la política. O cooperem a tots els nivells o l’alternativa és la barbàrie. — Jaume Asens (@Jaumeasens) May 12, 2020

Desde ERC, Sergi Sabrià, ha desautorizado a su compañero en Badalona, Álex Montornés. El segundo, que pudo ser alcalde tras una oferta del PSC, ha anunciado que la cupaire Sabater ya no tiene la confianza de los republicanos en el Consistorio y a pesar de que forman parte de la misma coalición. Sabrià, sin embargo y desde la dirección nacional de ERC, ha asegurado que Badalona "merecía un gobierno de izquierdas" con Sabater "como alcaldesa".

Badalona mereixia un govern d'esquerres amb @mariadolorsa com alcaldessa. Però el PSC ha decidit facilitar l'alcaldia al PP i a Xavier García Albiol. És una vergonya. Des d'@Esquerra_ERC treballarem per construir un projecte progressista i transformador per la ciutat de Badalona. — Sergi Sabrià (@sergisabria) May 12, 2020

Otros como la concejal de Barcelona pel Canvi, Eva Parera, han recriminado a políticos como Colau los ataques contra García Albiol. Parera ha recordado que Badalona forma parte del área metropolitana de Barcelona y que Colau, como presidenta de la misma, "debería comenzar por felicitar" al nuevo alcalde. "Las mociones de censura son para reprobar acciones de gobierno, no para expulsar a quien no te gusta".

Com a presidenta de la AMB hauria de començar felicitant al nou alcalde d’un municipi membre.Dit això, mostrar aquest odi cap a altres opcions polítiques és un tic molt poc democràtic.Les mocions de censura són per reprovar accions de govern, no per expulsar a qui no t’agrada https://t.co/k6gCH5LmJg — Eva Parera (@PareraEva) May 12, 2020

A pesar de la convulsión que, al parecer, ha creado entre las formaciones de izquierdas catalanas el regreso de García Albiol a la Alcaldía de Badalona, lo cierto es que también han sido muchos los que lo han aplaudido. Sobre todo residentes en la ciudad que también han usado las redes sociales para dar a conocer su apoyo al que fue el candidato más votado en las últimas municipales y que no pudo formar gobierno por el pacto entre el PSC y los independentistas. Y, obviamente, sus compañeros de partido, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha calificado lo sucedido de "justicia poética". La misma expresión ha empleado el presidente de la formación en Cataluña y diputado autonómico, Alejandro Fernández.

Justicia poética, la victoria de la razón.Todo mi apoyo y mi enhorabuena a mi compañero Xavi García Albiol. Tu suerte será la de Badalona, por eso os deseo lo mejor. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 12, 2020

La Alcaldía de @Albiol_XG responde a la perfección a la idea de "justicia poética" Es muy merecida, muy trabajada y lo mejor para Badalona. ¡FELICIDADES ALCALDE!!! — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) May 12, 2020