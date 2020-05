Colau da ante la Sexta las explicaciones sobre el escándalo del 'concierto de los balcones' que se niega a dar a la oposición

La alcaldesa Ada Colau finalmente no ha comparecido en la Comisión Extraordinaria sobre los costes del conciertoBarcelona, ens en sortirem que se debería haber celebrado el pasado sábado 9 de mayo. Este hecho ha provocado las críticas de los grupos de la oposición (ERC, JxCat, Cs, PP, BCNCanvi) en el consistorio barcelonés, que la semana pasada exigieron la presencia de la alcaldesa en la comisión. El gobierno municipal de Ada Colau y PSC en el Ayuntamiento de Barcelona adjudicaron de forma directa, una subvención de 250.000€ a la productora de Jaume Roures (Mediapro), un hecho que levantó críticas políticas y del mundo de la cultura. El concejal de Presidencia, Jordi Martí, fue quién debía realizar la firma del convenio para otorgar la subvención por concesión directa con carácter excepcional, para la ejecución del proyecto, también llamado Barcelona canta a al vida, por un importe de 250.000€, equivalente al 50% del coste total del proyecto que ascendía a un total de 500.000€, tal como aparecía en la Gaceta Municipal.

Los grupos municipales consideraban que “si la alcaldesa fue la persona más indicada para presentar la iniciativa a bombo y platillo, también hoy (por este lunes) debería haber sido la encargada de responder las preguntas de la oposición en la sesión extraordinaria”. Respuestas que, finalmente, ha dado Jordi Martí, que ha justificado la ausencia de Colau asegurando que nunca un alcalde ha comparecido en comisión para dar explicaciones. Durante su intervención, Martí (BComú) ha evitado realizar cualquier autocritica sobre la gestión y ha aprovechado para cargar contra la oposición, en especial con ERC y JxCat: “Usan el concierto para eludir los acuerdos que necesita la ciudad para afrontar la salida de la crisis por el Covid-19”. Y es que ambas formaciones apoyaron los presupuestos de la ciudad el pasado mes de enero. La oposición en bloque ha reclamado acceso a todo el expediente sobre la adjudicación de la producción del concierto de los balcones, así como el informe jurídico que avalaba el convenio. Los grupos municipales han exigido transparencia y han acusado al Gobierno municipal de adjudicar “a dedo” el contrato.

L’alcaldessa ha preferit anar als platós de TV que a la Comissió a donar explicacions sobre el Concert fallit. Les explicacions rebudes no ens han convençut. Hem demanat accedir a l’expedient que es va dur a la Comissió de Govern, malgrat s’acabès retirant el punt pic.twitter.com/IxanygsYCB — Jordi Coronas (@jordicoronas) May 11, 2020

🎥@jmartigalbis: Aquest episodi ha minat la nostra confiança amb el govern. Ens sentim enganyats. La gent ha de poder confiar en les institucions i aquest exemple és molt poc edificant. Han demostrat una gran manca d’empatia i insensibilitat social amb els que pateixen. pic.twitter.com/BS3JPGA2qj — JuntsxCat Barcelona (@JuntsxCatBCN) May 11, 2020

¿Cabe más menosprecio e incapacidad?@adacolau se niega a rendir cuentas mañana ante la oposición por sus vergonzoso contrato a dedo a Mediapro para el concierto de los balcones, pero no duda en salir a blanquearse en la TV. Sea responsable, comparezca mañana y dé la cara. pic.twitter.com/bpAvqpyo3w — Luz Guilarte 🖤🇪🇸 (@MLuzGuilarte) May 10, 2020

Ayer @AdaColau daba explicaciones a @_anapastor_ en la @laSextaTV sobre los 250.000€ de dinero público que pretendía gastar en el concierto de los balcones. En cambio hoy no da la cara ante la oposición en #ComissionsBcn. La transparencia es una quimera para Colau. https://t.co/0wMR3wpZP0 — Oscar Ramírez Lara (@oramirezlara) May 11, 2020

El gobierno de Colau, por su parte, ha asegurado que no hay expediente. “Es imposible, porque no existe. Nos piden más documentación de la que se ha hecho. Lo que sí sería mentir, es poner sobre la mesa más información de la que existe", ha dicho Jordi Martí.

Colau en la Sexta

La alcaldesa, por su parte, sí ha dado explicaciones aunque no donde se le pedía. Lo ha hecho ante las cámaras de la Sexta, a las que atendió horas antes de celebrarse la comisión y en el programa El Objetivo, presentado por Ana Pastor. Durante la entrevista, Colau admitió que no comparecería ante la oposición y se mostró ajena a cualquier crítica sobre esta cuestión. Sobre el concierto en sí, la alcaldesa aseguró que el Consistorio se ofreció a cubrir parte de los costes de producción porque se trataba de "una iniciativa preciosa y desinteresada”. "Hacer un acto cultural", añadió, "no es contradictorio con el gasto social y sanitario, que ha sido prioritario". En este sentido, la alcaldesa señaló que “el objetivo de este evento era hacer un homenaje y un reconocimiento a la ciudadanía por todo el esfuerzo y dolor acumulado y para dar ánimo". "Puede haber opiniones diferentes sobre si era el momento o si no comunicamos bien", si bien ha precisado: "Si eso era polémico, decidimos suspenderlo. No se ha gastado ni un euro de dinero público".