Colau y Collboni adjudican por 97.100 euros el polémico belén

El Ayuntamiento de Barcelona, regido por Ada Colau (En Comú Podem) y Jaume Collboni (PSC), ha gastado un total de 97.156,95 euros brutos en el polémico belén instalado en la Plaza San Jaume. Según los pliegos del contrato, a los que ha tenido acceso El Liberal, el importe neto asciende a 80.295 euros.

La adjudicación, fechada el pasado mes de julio, se ha realizado mediante un "procedimiento negociado sin publicidad", "similar a un dedazo", según han asegurado fuentes municipales, mientras que en el concurso solo se presentó una única oferta, la de Paula Bosch, según la documentación obtenida por este medio.

El montante es muy similar a la campaña extraordinaria de promoción de la oferta cultural y comercial en el centro de la ciudad, la más golpeada por las protestas violentas de octubre, de cara a Navidad. En concreto, Collboni destinará para estas actividades 100.000 euros, la mitad se destinará a los sectores comerciales y la otra a teatros del centro de la ciudad. El Ayuntamiento tenia el objetivo de potenciar la experiencia de los consumidores en estas señaladas fechas. "Volver a poner al imaginario de la ciudad lo de bajar al centro para ver las luces de Navidad, comprar, ir a los restaurantes, etc", decía el propio Collboni.

La licitación fue para Blanc Celebracions pero acaba en manos de Paula Bosch

La licitación parte del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB), que la concedió a Blanc Celebracions, que a su vez lo ha encargado a Bosch, la firmante final y destinataria del montante.

En los pliegos de condiciones, Bosch tendrá que responsabilizarse de todos los gastos derivados del belén, desde el montaje hasta su desmantelamiento. Además, tendrá que cubrir las nóminas de los trabajadores; los gastos derivados de la aplicación de la normativa de riesgos laborales y seguridad; los correspondientes al "control de calidad"; las tasas e impuestos por la eliminación de residuos; los impuestos correspondientes para licencias y permisos; y cualquier otra carga obligatoria respecto a la normativa sectorial.

La adjudicataria tendrá que mantener en nómina y las condiciones laborales a todos los trabajadores que han participado en la obra hasta finales de enero, cuando expira el plazo del contrato. Es una "obligación esencial del contrato y su incumplimiento podrá ser objeto de penalización como falta muy grave o causa de extinción contractual".

El ICUB tendrá en exclusiva el belén

Según el contrato, el ICUB "tendrá derecho a las imágenes realizadas durante la ejecución y exhibición del pesebre por cualquier medio audiovisual" y archivará las fotografías que considere necesarias para incluirlas en la propia web del Ayuntamiento. La finalidad es "exclusivamente informativa y de difusión cultural".

También tendrá derecho en exclusiva sobre "la creatividad, el diseño, la producción, la difusión y lacontratación de la campaña publicitaria" utilizando las imágenes del belén, incluidos catálogos y anuncios navideños.

La oposición carga contra Colau por el coste del pesebre

Los grupos municipales están preparando oficialmente los registros de las preguntas para conocer todos los detalles del contrato, desglosado partida a partida.

"Parece el día de los trastos -feria de muebles viejos-", ha asegurado la presidenta de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Mari Luz Guilarte que ha considerado que antes de adjudicar estas obras es preferible fomentar la participación de los niños de los colegios en la Navidad de Barcelona.

Para el portavoz de JxCat, no se trata tanto del coste sino del resultado y la aceptación que ha tenido en la ciudadanía el pesebre de la plaza Sant Jaume, "uno de los elementos más característicos y esperados de la Navidad en la ciudad de Barcelona". "De nuevo, -continúa Jordi Martí- este año no nos ahorramos la polémica ni un rechazo generalizado sobre una instalación que no convence ni artísticamente ni en la fórmula elegida para representar el pesebre como todos lo conocemos".

El presidente del Partido Popular en el Ayuntamiento ha considerado que "gastarse más de 90.000 euros en el pesebre-trastero es una tomadura de pelo y una falta de respeto a los barceloneses". "El ayuntamiento no necesita gastarse ese dineral para un pesebre cuando podría montar uno tradicional con las figuras que tiene guardadas de la época anterior a Colau", ha afirmado Josep Bou.

Bou ha asegurado que pedirán "explicaciones por el coste del pesebre y que criterios se han establecido para escoger a los autores del pesebre-trastero, que parece que han sido a dedo". "Está claro que un año más Colau cumple con la tradición de 'montar el belén' de otra manera... una vez más evita montar un pesebre con todas las figuras que sea reconocible para los niños que lo visitan con sus familias", ha dicho. "La cuestión es hacer performances extrañas para evitar el sentido religioso que tienen las fiestas de Navidad", ha señalado.

"Es incomprensible que cada año se destine una cantidad de dinero tan importante a realizar un belén que indefectiblemente cada año no se parece a un belén", ha cargado la concejal de Barcelona pel Canvi, Eva Parera. "La gente que se acerca hasta la plaça Sant Jaume vienen a ver un belén y no una obra de arte que debe ser interpretada, y eso creo que es lo que no entiende el Ayuntamiento", ha afirmado.

340.000 euros en belenes en tres años

Bou recuerda que los últimos pesebres han tenido costes similares en 2017 costó 138.000 euros y en 2018 el pesebre-silla que convertía al niño Jesús en una butaca tuvo un coste de 114.000 euros. En solo tres años Colau ha gastado casi 340.000 euros "en intentos de pesebres", ha criticado. "Un hecho vergonzoso que demuestra la mala gestión de la alcaldesa", ha concluido.