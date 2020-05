Ciudadanos se desmarca del PSC y no apoya declarar persona 'non grata' a la consellera Vergés

El alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca (PSC), se ha quedado solo a la hora de declarar a la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, y a dos miembros de su equipo como personas non gratas por haber boicoteado la apertura del hotel medicalizado y el hospital de campaña de la ciudad para luchar contra el coronavirus. Ciudadanos, su socio en el gobierno municipal, se ha desmarcado de la decisión, que ha calificado como “unilateral”, pese a mostrarse crítico con la gestión que desde la Conselleria de Salut se ha hecho de la crisis del coronavirus.

El secretario de Acción Institucional de Cs, Joan García, ha señalado que la declaración de persona non grata a Vergés, al director del Servei Català de la Salut (SCS), Adrià Comella, y al responsable del Servei Català de la Salut en el norte del Baix Llobregat, Joan Puigdollers, “no se corresponde con la forma de entender la política” que tiene Ciutadans. Por coherencia, García ha indicado que “si no nos gusta que ERC declare personas non gratas a Inés Arrimadas o al Rey, no vamos a apoyar que se declare persona non grata a nadie”, ha subrayado García.

Gestión "terriblemente ineficaz"

No obstante, el responsable de Acción Institucional de la formación naranja en Cataluña se ha mostrado crítico con “el sectarismo” del Govern de Quim Torra y ha subrayado que “la gestión de la consellera de Salut (no solo en Sant Andreu de la Barca) ha sido terriblemente ineficaz”. Joan García ha avanzado que, en el caso de que Llorca decida elevar al plenario municipal de Sant Andreu la triple declaración de persona non grata, los tres concejales de Ciudadanos “votarán en contra”. “Nuestros concejales no van a votar persona non grata a nadie”, ha reiterado el dirigente de Cs.