Ciudadanos pedirá a Torra que comparezca ante el Parlament tras llamar a incrementar la tensión en Cataluña

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, ha anunciado que su partido exigirá al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que explique ante el Parlament por qué ha mostrado su apoyo públicamente al autor Paul Engler, el sociólogo norteamericano que advirtió ayer en una entrevista publicada por el digital Vilaweb que, para lograr la independencia de Cataluña, los radicales deben estar dispuestos a "morir como mártires".

En su cuenta de Twitter, Roldán ha tildado a Torra de "auténtico irresponsable". "No ha tenido bastante con el caos de las últimas semanas", ha denunciado la presidenta de Ciudadanos en la cámara autonómica, "que ahora pide polarizar más la sociedad y aceptar sacrificios". "¿A qué se refiere, sr. Torra?", preguntó Roldán.

También se ha pronunciado al respecto la actual portavoz de Ciudadanos, la diputada Inés Arrimadas, quien en la misma red social ha acusado a Torra de "incitar al enfrentamiento civil entre catalanes". Arrimadas ha recomendado al presidente de la Generalitat "sacrificar los 150.000 euros que cobra cada año" y "abandonar su puesto". "Es increíble que siga al frente de la Generalitat", ha añadido.

El también líder de Ciudadanos en Cataluña Carlos Carrizosa ha acusado a Quim Torra de "volver a los tambores de guerra". Algo que, ha recordado, sucede "después de apelar a la violenta vía eslovena, aplaudir a presuntos terroristas y tapar la corrupción de su gobierno".

La presidenta del grupo En Comú-Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, también ha criticado al presidente Torra. Albiach ha señalado que "la gente quiere diálogo y soluciones". Y ha asegurado que "no hacen falta mártires, sino el reconocimiento de Cataluña por el Estado". "Si no gobierna para todos", ha advertido Albiach, "debería dejar paso".

