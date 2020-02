Ciudadanos llevará a Torra al Constitucional por ejercer en el Parlament estando inhabilitado

La líder de Ciudadanos(Cs) en Cataluña y portavoz en el Parlament, Lorena Roldán, ha anunciado que la formación naranja presentará “un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional” porque Quim Torra continúa actuando como President de la Generalitat y como diputado en el Parlament, asistiendo a las sesiones de control de la cámara “como si no pasara nada”, pese a haber sido inhabilitado. Beltrán ha lamentado que con la presencia de Torra en el hemiciclo catalán “se está privando de sus derechos a los diputados de la oposición”.

La portavoz de Ciudadanos ha cargado contra Torra por “atrincherarse a un cargo que ya no le corresponde” mientras se hace pasar por mártir cuando “los perjudicados somos los demás”. Beltrán, elegida por la militancia como presidenciable a las próximas elecciones catalanas antes de que se pusiera sobre el tapete la fórmula de Cataluña Suma, ha recordado a Torra “que ha perdido su credencial de diputado y ya no es el President. Asúmalo y márchese”, le ha proferido.Beltran ha calificado de “anomalía” la presencia de Torra en la sesión de control de la cámara catalana y ha recriminado al líder separatista que “por mucho que intente disimular”, el Tribunal Supremo (TS), el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la Junta electoral Central (JEC) y la propia Mesa del Parlament han ratificado su inhabilitación.

Sin puntos en el carnet de President

La portavoz de Ciudadanos ha ironizado que a Torra “ya no le quedan puntos en el carnet de President y no puede seguir conduciendo la Generalitat” y ha comparado el mandato del presidente inhabilitado con “una conducción temeraria con la que ha ido bordeando la legalidad hasta que se la saltó”. “Desobedeció fue a juicio, se declaró culpable y tuvo la desfachatez de sacar pecho. El independentismo lleva tanto tiempo actuando con tanta impunidad que se pensaba que no le pasaría nada y cometió el mismo error que sus antecesores”, le ha reprochado Roldán.La portavoz de la formación naranja también ha respondido a la diputada de JuntsxCat y alcaldesa de Vic, Anna Erra, por haber dicho que los catalanes autóctonos son de una raza diferente al resto. “Dejen de dividir y estigmatizar a los catalanes en función de la lengua que hablen. Todos somos igual de catalanes. Ya basta”, ha insistido.