Ciudadanos acusa a Sánchez de "irresponsabilidad" por reunirse con el "inhabilitado" Torra

Como una "enorme irresponsabilidad" ha definido el diputado de Ciudadanos Nacho Martín Blanco la reunión que este jueves mantiene en Barcelona el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, con su homólogo autonómico, Quim Torra. Un encuentro que Martín Blanco ha calificado como "la enésima claudicación del PSOE" ante el separatismo catalán. El diputado naranja ha recordado desde el Parlament que, en estos momentos, Torra está inhabilitado como diputado. Una inhabilitación que tanto en Ciudadanos como en el PP se entiende que afecta también a su papel como presidente.

Martín Blanco ha acusado al presidente del Gobierno de dar legitimidad, con esta reunión, a un separatismo "que ha demostrado sobradamente que desprecia nuestro marco de convivencia y nuestro sentimiento de pertenencia a Cataluña, España y Europa".

Rehabilitación de Torra

"Torra ya no es diputado del Parlamento", ha abundado Martín Blanco, "y, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, tampoco puede seguir siendo presidente". Por ello desde Ciudadanos se considera que, con esta reunión, Sánchez "ha decidido rehabilitar" a Torra, "como si fuera un presidente intachable, un presidente con todas las de la ley y como si aquí no hubiera pasado nada".

El diputado de Ciudadanos ha acusado a Sánchez de actuar "como si toda la institucionalidad democrática no sirviera para absolutamente nada". Algo que, a su juicio, sucede para que el socialista pueda "tener la posibilidad de permanecer en la Moncloa".

De un modo similar se ha pronunciado la líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, quien ha recordado al presidente del Gobierno que "tiene la obligación de defender los intereses y los derechos de todos los catalanes, de defender la Constitución en Cataluña y de respetar las resoluciones judiciales". Sánchez, ha dicho Roldán, "no puede mirar hacia otro lado ni hacer como que no se ha enterado" de la inhabilitación de Torra. "Lo que tiene que hacer", ha concluido, "es cesar a Quim Torra, que no puede seguir al frente de la Generalitat ni un minuto más".