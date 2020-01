Ciudadanos pide a Sánchez cesar a Torra con el 155 y convoque elecciones

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusado este miércoles al presidente del Govern, Quim Torra, de "intentar ganar tiempo para atornillarse a su sillón en la Generalitat" y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le cese con el artículo 155 de la Constitución y convoque elecciones catalanas.

Carrizosa ha considerado que Torra no puede convocar elecciones al no ser diputado y haber perdido su condición como presidente de la Generalitat. Por el mismo motivo ha considerado que Sánchez debe desconvocar la reunión en la mesa de gobiernos prevista para el próximo 6 de febrero.

"Ha quedado claro que el separatismo pretende marcar los tiempos para decidir cuándo rompen con España", algo que cree que Sánchez debe impedir aplicando el artículo 155 para cesar a Torra y convocar elecciones. "Ya está bien que el presidente deje de cumplir con su deber de defender el Estado y la Constitución", ha aseverado Carrizosa, que ha emplazado al Ejecutivo central a tomar una decisión.

Sin pronunciarse sobre la alianza con el PPC

"Mientras Torra se haga pasar por presidente, nosotros plantearemos las batallas jurídicas y políticas que haga falta y que el Gobierno de España no haga", ha subrayado Carrizosa, que ha acusado a los exconsellers encarcelados que comparecieron este martes en el Parlament de haber hecho apología de los delitos que los llevaron a prisión.

Preguntado por si se plantean concurrir con el PP a las elecciones catalanas, ha dicho que están abiertos a llegar a todo tipo de acuerdos pero que no corresponde pronunciarse sobre un pacto electoral porque todavía no están convocados los comicios y, sobre si participarán en la tramitación de los Presupuestos, ha avanzado que estudiarán posibilidades si creen que "pueden tener objeciones legales" al impulsarlos un Govern dirigido por Torra cuando cree que no es presidente.