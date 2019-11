Carmena comparece en el Parlament, califica de "desastre" la situación en Cataluña pero confía en el "diálogo"

Como "desastrosa" ha calificado la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la situación que se vive actualmente en Cataluña. Carmena ha participado hoy en la comisión de estudios de Derechos Civiles y Políticos del Parlament, invitada por el diputado de ERC, Ernest Maragall. A pesar de su percepción, Carmena, que es también jurista, se ha mostrado confiada en que la situación pueda resolverse por la vía del "diálogo" entre la Generalitat y el Estado, dado que es la vía adecuada "cuando ninguna de las dos partes está conforme con la situación que se está viviendo".

La ex alcaldesa madrileña ha comparecido en la comisión parlamentaria como ex presidenta del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU. Este organismo emitió en su día un informe criticando la prisión preventiva de los líderes independentistas promotores y organizadores del referéndum ilegal del 1-O. En este punto, Carmena ha indicado que los informes de este grupo no son vinculantes y que, aunque "en los grandes trazos" los expertos del grupo puedan tener razón generalmente, es "en los trazos concretos" donde no siempre aciertan. Además, ha recordado que el cumplimiento de la Constitución es obligatorio, por lo que ha cuestionado "qué hay que hacer cuándo alguien se la salta". En su opinión, es necesario reformar la Carta Magna, "pero no nos la podemos saltar".

Juicio con garantías

Carmena ha recordado durante su comparecencia que el juicio del 1-O ha contado con todas las garantías, aunque también ha señalado que, a su juicio, las acusaciones de sedición fueron desproporcionadas. Y es que, en su opinión, acusar a los líderes independentistas solo de desobediencia hubiera quedado "demasiado aislado".

Manuela Carmena, finalmente, ha advertido a los independentistas de que, si bien es partidaria de una reforma constitucional, la Constitución hoy en día no puede estar abierta a interpretaciones. Y ha puesto como ejemplo la posibilidad de que pueda "llegar la extrema derecha y decir que, según su interpretación, echar a los nacidos fuera de España es constitucional".