Campaña independentista contra el escritor Javier Cercas

Mientras el mundo secesionista ha guardado estricto silencio sobre las declaraciones del jefe de comunicación de la Consejería de Interior, Joan María Piqué, en las que llamaba a defender la independencia mediante un conflicto armado, ahora ha atacado con vehemencia al escritor Javier Cercas por señalar que le afectó más el otoño de 2017 que la crisis del coronavirus. En concreto, el ganador del Premio Planeta señaló ayer en una entrevista a El Periódico que la pandemia actual es grave pero que a él personalmente le removió más lo ocurrido hace dos años: “El otoño del 2017 me tocó profundamente. Cambió la visión de lo que había sido mi puñetera vida. Cuando la Historia en mayúsculas llega, se mete dentro de casa y te cambia a ti y a la relación con la gente. Esta crisis es terrible, pero me afecta menos de lo que me afectó aquello. Fue brutal.”

Estas apreciaciones le han valido un aluvión de críticas e insultos por parte del orbe separatista —descalificaciones que en muchos casos se han hecho extensivas al líder del PSC, Miquel Iceta, por retuitear la entrevista a Cercas—. El economista Xavier Sala i Martín, por ejemplo, no ha dudado en calificar a Cercas de “fascista”. “¿Quién es fascista?”, se pregunta en un post de Twitter el economista, a lo que responde: “Pues fascista es aquel que dice que es peor un referéndum donde la gente puede votar libremente si quiere pertenecer a un país que una epidemia que, de momento, ha dejado 250.000 muertos”. Y, en referencia a Iceta, añade: “Y fascista es quien lo retuitea sin criticarlo”.

Quina és la definició de feixista? Doncs feixista és aquell q diu que és pitjor un referèndum on la gent pot votar lliurement si seguir pertanyent a un país que no pas una epidèmia que, de moment, ha matat 250.000 persones. I feixista és també qui ho retwiteja sense criticar-ho. https://t.co/oSIXC6Q0Fz — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) May 3, 2020

Baños le llama “sociópata” y Rahola “enfermo”

Como en otras ocasiones similares, el fuego secesionista parecía producirse de manera coordinada. Así, mientras la periodista Pilar Rahola señalaba en las redes que tanto Cercas como Iceta le parecían “enfermos” y le suscitaban “asco”, el también periodista y exdiputado de la CUP Antonio Baños, por su parte, llamaba al escritor —al que bautizó como “Millán Astray Cercas”— “sociópata”, “facha de Aliexpress” y “ultranacionalista con total desprecio por la vida”.

Al menos ahora te mueres, pero siendo español. Y hasta te ponen el himno. Hay militares en las calles y mi amigo el rey distrae su mangoneo Que mueran, que mueran a miles. Pero ESPAÑOLES!(Javier Cercas. Sociópata no nacionalista) pic.twitter.com/BK8e48J59D — Antonio Baños (@antoniobanos_) May 3, 2020

Ara només espero que us trobeu amb algun familiar dels milers de morts per la pandèmia. No li aguantareu la mirada. Foteu fàstichttps://t.co/7e4G8wio1V — Pilar Rahola (@RaholaOficial) May 3, 2020

A la campaña de descalificaciones contra Cercas terminó sumándose también el actor Willy Toledo, que, aunque no proceda del ámbito separatista, en ocasiones coincide con sus tesis: “Como buen falangista camuflado de demócrata, Javier Cercas, para no perder la costumbre de los bien pagados "intelectuales" orgánicos del régimen borbónico, lleva años tratando de blanquear el franquismo. Ahora dice que le afectó más el 1-O que los miles de muertos por Covid-19”.

Como buen falangista camuflado de demócrata, Javier Cercas, para no perder la costumbre de los bien pagados "intelectuales" orgánicos del régimen borbónico, lleva años tratando de blanquear el franquismo.Ahora dice que le afectó más el 1-O que los miles de muertos por Covid-19. — Guillermo Toledo (@GTMGAD) May 3, 2020

En cualquier caso, no han faltado en las redes los que han defendido al escritor poniendo en contexto sus declaraciones. Ha sido el caso, por ejemplo, del profesor de la UAB y exdirigente de Unió Josep Manuel Silva, que recomienda leer la entrevista al completo porque su titular “clickbait” puede llamar a engaño. Por otro lado, el periodista Jordi Salazar ha resaltado la ironía de que cuestionen a Cercas los mismos separatistas que “hasta hace cuatro días hablaban del 1-O como una masacre y de la aplicación del 155 como un acto de brutal represión".

Estoy convencido de que el 90% de los que han opinado no han leído la entrevista a #JavierCercas. Yo sí. Y os la recomiendo. El titular es un clickbait engañoso. Leedla. Vale la pena. “Esta crisis es terrible, pero me afectó más el otoño del 2017" https://t.co/e9WIQ9MrnM — Josep Manuel Silva (@JotaMSilvaA) May 3, 2020