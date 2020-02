La Caixa de la Solidaritat no pagará las fianzas del ex consejero Santi Vila reclamadas judicialmente por el caso Sijena

La Associació de Foment de la Caixa de la Solidaritat ha anunciado este martes que no ayudará al ex consejero Santi Vila a hacer frente a la fianza que deberá abonar por el llamado caso Sijena. Vila, como el ex consejero Lluís Puig, hoy fugado de la Justicia española por su participación en el referéndum ilegal del 1-O, se negaron a cumplir la orden judicial de trasladar a Sijena las obras propiedad de este municipio que se encontraban en Cataluña. A pesar de ello, las obras fueron finalmente entregadas forzosamente a Sijena con la intervención de la Guardia Civil.

La asociación presidida por Nuria de Gispert (JxCat) y Ernest Benach (ERC), ex presidentes del Parlament, ha anunciado en su cuenta de Twitter que el ex consejero Vila, auténtico apestado para el independentismo tras su negativa a participar en el 1-O, no podrá contar con los fondos de la caja. "Podemos confirmar", han dicho en su cuenta de Twitter, "que no se abonará la reclamación de Santi Vila a cuenta de la caja".

I podem confirmar que no s'abonarà la reclamació d'en Santi Vila a compte de la caixa.Gràcies per la vostra paciència — Caixa de Solidaritat (@DeSolidaritat) February 13, 2020

La entidad, por otro lado, ha recaudado ya la friolera de 13,6 millones de euros para pagar las multas y fianzas de 246 independentistas. La más elevada abonada con estos fondos, procedentes de donaciones anónimas, ha sido la del ex presidente Artur Mas y el resto de implicados en el también referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. En este caso, la Caixa de la Solidaritat afrontó un pago de cerca de 5 millones de euros. Pero también han abonado otras multas de "pocos euros", según ha indicado la entidad en su cuenta de Twitter.

En estos momentos, la Caixa de la Solidaritat está recaudando fondos para poder hacer frente a los 4,1 millones de euros que la Justicia exige al también fugado y eurodiputado Carles Puigdemont y a los consejeros implicados en el referéndum ilegal del 1-O. El plazo impuesto por el Tribunal de Cuentas vence el próximo día 17 y todo indica que, hasta el momento, el dinero recaudado no será suficiente para afrontar tan elevada cantidad.