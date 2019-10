Ni reformas ni trabajo diario. La CUP se presenta en las elecciones generales del 10-N con una copia del programa de Herri Batasuna (HB), ilegalizada por su vinculación directa con ETA. Los diputados de la CUP solo tienen cuatro puntos en el programa electoral: autodeterminación, amnistía, independencia y el derecho a una vida digna.

Para esta formación radical, el momento en Cataluña es "clave" y tan solo tienen una propuesta: "Mientras no nos dejen ser libres, seremos ingobernables", porque "hemos venido a combatir el régimen y en extender la rebeldía", han asegurado.

La izquierda radical de Cataluña se abstendrá de presentar propuestas para reformas en España. La CUP no presenta en estas elecciones un programa electoral exhaustivo porque "el Estado español es irreformable y no pretendemos la transformación ni gobernar". En este sentido, "presentan no un programa electoral típico, sino para una "intervención política". Sin embargo, mantendrán su defensa de los llamados Países Catalanes, por el que trabajará con organizaciones y colectivos del resto de pueblos de España.

En 1989, HB llevaba en su programa electoral el "derecho a la autodeterminación", también defendido por el PNV de Juan José Ibarretxe años después y por el que fue inhabilitado. La CUP lo integra en su primer programa electoral a unas generales.

Autodeterminación, el término más usado

Tras no concurrir en los comicios del 28-A, la izquierda radical independentista ha cargado contra el PSOE y otras formaciones separatistas por mantener intacto el régimen del 78. "El PSOE de Pedro Sánchez ha sido incapaz" de formar gobierno, mientras la mayoría de partidos soberanistas, independentistas y de izquierdas se mostró favorable a la formación socialista. Pese a las continúas llamadas al diálogo, "en la práctica, no sólo no ha hecho disminuir la represión, sino que la ha intensificado", afirma la formación liderada por Mireia Vehí en estas generales.

"Represión" es uno de los términos más utilizados en su programa electoral para referirse al Estado. Aparece hasta en seis ocasiones, mientras "amnistía" se escribe en cuatro ocasiones, las mismas que "independencia". Sin embargo, "autodeterminación" es la más usada de las 10 páginas de su programa, apareciendo hasta en ocho ocasiones.

Contra el Ibex 35 y el capitalismo

La CUP se centrará en estas premisas, así como mostrar su guerra contra el "Ibex 35" y el "capitalismo". También ha defendido su objetivo de alcanzar la independencia y poner en marcha la construcción de una sociedad socialista, feminista y ecologista.

"No entendemos la participación electoral como una aceptación de la legitimidad del sistema, sino como un instrumento más para mostrar sus contradicciones y limitaciones". La forma de conseguirlo será mediante la "lucha contra la Estado español y su proyecto de dominación nacional y de clase, contra el régimen del 78 con su Monarquía -que proponen abolir-, y contra todo los aparatos judiciales, militares y de Estado, herederos del franquismo".

"Es necesario que la voz de la izquierda independentista se visualice y se exprese con toda la fuerza disponible durante las movilizaciones contra la sentencia y, también, durante toda la campaña electoral", afirma la CUP.

Abolición de la Monarquía

Su principal premisa es el derecho a la autodeterminación y la amnistía, y antes de ello defienden la abolición de la monarquía, un "paso previo e imprescindible a la articulación de las relaciones entre los pueblos y el Estado".

También tratan de combatir al Régimen del 78 y pedirán una "amnistía total para todas las personas represaliadas por el régimen en su lucha por los derechos nacionales, sociales, y colectivos de los pueblos", incluyendo a los líderes independentistas del procés condenados por el Supremo.

Disolución de Tribunales, empezando por la Audiencia Nacional

La CUP también pide la "disolución de los principales instrumentos represivos del Estado, empezando por la Audiencia Nacional y todos los cuerpos y las unidades policiales y militares dedicadas a la represión de los pueblos", al tiempo que carga contra el Código Penal, la ley de seguridad nacional ( "ley mordaza") y un sistema penitenciario clasista, machista y racista.