Los CDR presumen del incendio de una pila de neumáticos que ha obligado a cortar la AP-7

Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han presumido en su canal de Telegram y en su cuenta de Twitter de haber provocado el corte de la AP-7 a la altura de La Granada mediante el incendio de una pila de neumáticos. Lo han hecho como advertencia a las instituciones catalanas por su paralización en lo que a la declaración de independencia se refiere. "Si las instituciones ignoran el mandato del Primero de Octubre, habrá respuesta", han asegurado en su mensaje, en el que enlazan a un digital catalán que informa sobre el incendio y sus consecuencias.

🔥Si hi ha repressió, injustícia, manca de llibertat i agressions, hi haurà resposta.🔥Si les institucions ignoren el mandat del Primer d'Octubre, hi haurà resposta.🔥Si s'impedeix que Catalunya esdevingui un país, hi haurà resposta.https://t.co/TBEBbNFn7M#CDRenXarxapic.twitter.com/bVA8GxScCx