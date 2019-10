Jóvenes catalanes rompen el bloqueo de los CDR en la huelga salvaje de estudiantes

Campus cerrados, facultades con barricadas y mobiliario público amontonado en las puertas. Es la imagen dantesca de una huelga salvaje convocada por el sindicato de Estudiantes de Países Catalanes, a la que se han sumado los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).

Desde las universidades se pide a los alumnos no acudir al campus, evitando proteger los derechos de los alumnos que sí quieren asistir a clase. La Universidad Pompeu Fabra ha pedido a sus estudiantes no acudir al Campus de Ciutadella "por cuestiones de seguridad" hasta que no se normalice la situación.

Los jóvenes de S'Ha Acabat han roto el bloqueo en algunas facultades. Estos jóvenes catalanes se han comprometido con la neutralidad política en las universidades catalanas, y ante la dejación de los rectores y personal de seguridad, han comenzado a quitar barricadas.

La solución era fácil: Ir sacando el mobiliario universitario hacia afuera, en vez de empujar hacia adentro.

⚠️ATENCIÓN ‼️Hoy los matones totalitarios han realizado barricadas en la @UPFBarcelona para impedir la entrada a los estudiantes ✅S’ha Acabat! prometió que garantizaría el derecho a la educación de los estudiantes catalanes👏🏻Y, eso estamos haciendo #YoVoyAClasepic.twitter.com/HTIiIRm04c — S'HA ACABAT! (@ShaAcabat) October 29, 2019

El exdiputado de la CUP Antonio Baños ha tildado de "esquiroles" a estos jóvenes, que le han respondido: "Nosotros no estamos de GinTonics como tú. Tápate un poco las vergüenzas, Toni".

Profesores universitarios, como Jorge Calero, han reprochado al responsable máximo de las universidades, el ministro Pedro Duque, que cueste "más llegar a las aulas en Cataluña que a la Estación Espacial Internacional".

También protestan por los heridos de las últimas semanas

Los jóvenes, además, protestan por los "más de 600 heridos" durante las dos últimas semanas de violencia extrema en Barcelona. Este número engloba también a los 290 agentes de policía y a 71 periodistas. También critican las más de 210 detenciones realizadas y los "48 presos", incluyendo a los acusados por terrorismo. En las violentas algaradas, dos jóvenes han perdido un testículo, respectivamente, y otros cuatro se han quedado tuertos.

Ante el cierre de los campus universitarios, hay jóvenes catalanes que no se han resignado. Desde S'Ha Acabat tratan de entrar en las aulas, produciéndose escenas de tensión y broncas entre ambas partes, mientras la seguridad en el campus de Ciutadella no realiza ningún tipo de actuación. Tampoco hay agentes de policía en la zona. Los independentistas están encapuchados en su mayoría.

Campus cerrados desde la noche anterior

La estrategia de los estudiantes en la Escuela Politécnica de Manresa ha sido encerrarse en el campus durante la noche para bloquear los accesos e impedir el paso durante este miércoles.