Budó insiste en que Torra no convocará elecciones en breve y remite a ERC al "ámbito de los partidos"

No habrá elecciones autonómicas en breve. Esta vez ha sido la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, la que ha dejado claro a ERC que no se convocarán elecciones autonómicas en estos momentos, tal y como reclaman los republicanos. Algo que ya anunció el presidente, Quim Torra, el pasado domingo, en una entrevista en la que señaló que, al menos durante los próximos tres meses, no tiene intención de llamar a los catalanes a las urnas.

Budó, además, ha dejado claro a la formación de Oriol Junqueras que solo el presidente Torra tiene la potestad de convocar los comicios y ha subrayado que, en estos momentos, la prioridad del Govern es afrontar las consecuencias de la pandemia del COVID-19, por lo que no está previsto en la agenda de Torra la celebración de elecciones.

Budó ha respondido así a la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, que el lunes reclamó a JxCat "consensuar" la fecha de las próximas elecciones autonómicas. Algo que también exigió días atrás el secretario general de la formación, Oriol Junqueras, desde prisión. Y es que, si no, será el Tribunal Supremo el que fuerce esa convocatoria cuando se pronuncie, ya de forma firme, sobre la inhabilitación de Torra. En caso de mantenerla, el presidente deberá dejar el cargo y la Generalitat y, a partir de entonces, todo indica que será Carles Puigdemont quien nombre un sustituto que dirigirá el Govern hasta que tengan lugar los comicios. Unos comicios en los que, al parecer, el cartel de JxCat lo encabezarán el propio Puigdemont y la ahora consejera de Empresa, Àngels Chacón.

Concentrados en la pandemia

Meritxell Budó ha asegurado que Torra convocará las elecciones "cuando sea el momento" pero ha recordado que, ahora mismo, la prioridad del Ejecutivo autonómico es la crisis del COVID-19. "Estamos en medio de una pandemia que todavía no ha acabado", ha subrayado la portavoz, "y, por tanto, desde el Govern nos tenemos que concentrar, y estamos concentrados, en la lucha contra esta crisis. En estos momentos, no contemplamos ningún escenario electoral".

Budó, finalmente, ha desplazado al "ámbito de los partidos" las conversaciones entre JxCat y ERC sobre el posible calendario electoral. Algo sobre lo que el Ejecutivo, ha asegurado, no tiene porqué opinar, según informa Europa Press.