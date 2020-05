El jefe de prensa de Buch reprocha al arzobispo de Barcelona usar el español

En los últimos tiempos, son moneda corriente las polémicas protagonizadas por el director de comunicación de la Consejería de Interior de la Generalitat, Joan María Piqué, por su radicalismo en las redes. En esta ocasión, Piqué no ha dudado en recriminar en su cuenta de Twitter al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, por emplear usualmente el castellano en sus tuits —y ello, pese a que esta lengua es oficial en Cataluña y es la materna del 52% de los catalanes—.

En un tuit en el que interpela directamente a Omella, Piqué considera “muy fuerte” que en el perfil del arzobispo de Barcelona “no haya ni un tuit en catalán”. “No me lo explico. Como (mal) cristiano de Infantería, le pido que respete el catalán como la lengua del país, perseguida durante siglos y minorizada ahora”, escribe Piqué.

Trobo molt fort que en el perfil oficial del cardenal-arquebisbe de Barcelona @OmellaCardenal no hi hagi ni un tuit en català. No m’ho explico. Com a (mal) cristià d’infanteria, li demano que respecti el català com la llengua del país, perseguida durant segles i minoritzada ara.