Bronca entre Carrizosa y Torra a cuenta de los miembros de las juntas electorales

El 'caso Betancor' ha estallado en la sesión de control en el Parlament. El presidente de Ciudadanos en la Cámara catalana, Carlos Carrizosa, y el de la Generalitat, Quim Torra, han protagonizado un encendido rifirrafe a cuenta de los miembros de las juntas electorales afines a partidos políticos.

"Son juez y parte", había criticado Albert Batet, portavoz de JxCat en el Parlament, antes del encontronazo entre Torra y Carrizosa, en referencia al caso del exvocal de la Junta Electoral Central (JEC) Andrés Betancor y cargo de confianza en Ciudadanos. "Es un delito de prevaricación", ha enfatizado.

Batet ha asegurado que Betancor votó en contra de dar el permiso a Carles Puigdemont para participar en debates electorales, también habría impedido a los "presos políticos" aparecer en mítines electorales durante la campaña del 21-D, al tiempo que la misma Junta Electoral Central no concedió el acta de eurodiputados a Clara Ponsatí, Toni Comín y Carles Puigdemont hasta seis meses después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. "Se deberían inhabilitar las decisiones de la JEC de los últimos dos años", ha subrayado el portavoz de JxCat, quien ha acusado a Ciudadanos de "haber comprado al árbitro". "Son los campeones de la regresión. Esto sí que es corrupción", ha dicho, tras condenar "estos hechos".

"Es una persecución contra el independentismo"

En respuesta, Torra se ha mostrado "totalmente de acuerdo". "¿Se imaginan a un político a sueldo de la Junta Electoral Central trabajando de día para un partido y por la tarde a resolver las demandas que ellos mismos presentaban? ¿Qué ocurriría si esto pasara en un país democrático?", se ha preguntado. "Es una aberración ética y moral", ha proseguido el presidente de la Generalitat. "Deberían ser los primeros en decir que es un escándalo", ha afirmado Torra. "Todas las resoluciones de la Junta Electoral Central están bajo sospecha, estaban viciadas y eran una persecución contra el independentismo", ha dicho.

Carrizosa, por su parte, ha recordado el caso de Marc Marsal, "que lo tienen a sueldo de su Gobierno". Marsal, según ha recordado el diputado 'naranja', es miembro de la Junta Provincial de Barcelona y del Consejo Asesor, " lo enchufó Puigdemont en 2016".

El caso de Marc Marsal, miembro de la Junta Provincial de Barcelona y "a sueldo de la Generalitat"

Marsal ha votado en contra de la inhabilitación de Torra, "de quien cobra dinerito"; y ha votado en contra de sancionar a TV3 por los "reportajes separatistas". "Oh, qué raro", ha ironizado. "parece que si tienen que tragar sus palabras", ha reprochado. "No nos pueden dar lecciones de democracia", ha zanjado.

"Es usted un 'ocupa'", ha proseguido Carrizosa tras afirmar que Torra no es presidente de la Generalitat. "Váyase a su casa de una vez y desbloquee la política catalana", ha concluido.

Los términos han caldeado aún más el debate. "Se me acaba de insultar", se ha quejado Torra dirigiéndose hacia el presidente del Parlament, Roger Torrent, quien no ha cortado la intervención de Carrizosa en ningún momento. "Se me acaba de decir 'ocupa'", ha lamentado el presidente de la Generalitat, quien se ha negado a continuar.