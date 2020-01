Bou sobre Álvarez de Toledo: “¿Es que no hay gente en Catalunya que han de traer de fuera?”

El presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona,Josep Bou ha vuelto a hacer honor a su fama de que nunca se muerde la lengua, le pese a quien le pese, y de que dice lo que piensa, sea o no políticamente correcto, Durante una entrevista concedida a Ràdio 4, Bou no ha dudado en calificar de “error” la designación de Cayetana Álvarez de Toledo como la candidata por Barcelona de la formación conservadora al Congreso de los Diputados en las dos últimas elecciones generales. “Ella no era la mejor persona. No ha sabido tirar de la gente”, ha sentenciado.

Josep Bou ha hecho suyo el sentir de muchos militantes catalanes del PP, sobre todo de las comarcas del interior, sobre la designación de Álvarez de Toledo: “¿Es que no hay gente en Cataluña que han de traer de fuera?”, se ha preguntado. Y, sin dilación, ha definido el perfil que, en según su parecer. debería tener el candidato ideal no solo para el puesto de diputada sino para liderar el proyecto de los conservadores en Cataluña: “El PP de Cataluña ha de tener gente de aquí, que sean catalanes y, si es posible, con apellidos catalanes y que hablen catalán. Esto es muy importante”. Y ha subrayado que “los catalanes queremos gente de casa, la cosa funciona así”.

Pero rechazo a la candidata no es algo persona. Solo es político. Josep Bou ha dejado claro que no tiene ninguna animadversión contra Cayetana Álvarez de Toledo, por la que siente “un aprecio personal”. Al contrario, considera a su compañera de partido “una gran persona” y una política "muy válida pero para Madrid no para aquí”.

Modificar la estrategia del PP en Catalunya

Bou incluso ha dejado caer que desde la calle Génova deberían replantearse las cosas y “modificar la estrategia en Cataluña”. “Aquí (en Cataluña) ha de hacerse algo diferente, se han de explicar muy bien las cosas porque los catalanes somos muy de sentimientos y enseguida nos tomamos a mal las cosas”, ha sugerido.