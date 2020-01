Bonvehí (PDeCat) replica a Tardà y aviva la guerra con ERC

La guerra abierta entre ERC y JxCat prosigue de forma pública. El presidente del PDeCat, David Bonvehí, ha replicado a Joan Tardà, exdiputado de ERC, tras su ataque frontal al nacionalismo catalán. "Esto no es un patio de escuela. Aquí no juega solo el dueño del balón. En Catalunya jugamos todos, legítimamente. Independentistas y no independentistas; izquierdas, centros y derechas; moderados y encendidos; todos hacemos política. Ni conejos ni sombreros de copa: simplemente política", ha criticado el líder del PDeCat.

Bonvehí ha ratificado el no de los nacionalistas catalanes a la investidura de Pedro Sánchez, que ha sido elegido como presidente con la abstención de ERC, en un artículo publicado en El Periódico. "No aportaríamos nuestros votos a ningún candidato, aunque fuera Pedro Sánchez, que no promoviera acciones reales para revertir la represión contra Catalunya y solucionar la situación de presos políticos y exiliados, así como para disminuir el déficit económico que sufrimos como país", ha escrito. "A nosotros, Pedro Sánchez no nos ha agradecido nuestro apoyo "a cambio de nada"", ha apostillado.

El PDeCat carga contra el pacto entre ERC y PSOE

"No entregaríamos nuestros votos para investir a Sánchez a cambio de nada. Y así lo hemos hecho", ha insistido. "Sin represión se puede hablar. Con castigos y venganzas en formato judicial, no. Y hará bien el PSOE de moverse con inteligencia y discreción para mejorar la situación", ha señalado.

"Permitan que seamos escépticos con el pacto de investidura (y algo más) que han formalizado el PSOE del presidente Sánchez y la Esquerra que gobierna la Generalitat del 'president' Torra con JxCat", ha emplazado el líder de la formación heredera de la extinta Convergència. Bonvehí se ha mostrado sorprendido por el "tono" utilizado por Tardà, quien ha ido "lejos en la crítica", al señalar los acuerdos entre el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y la CiU de Artur Mas por el Estatuto de Autonomía. "Hace dos días que Pedro Sánchez es presidente de España, mejor hablar de ello, y no tapar la actualidad con complejos del pasado", ha cargado.

En este sentido, ha recordado las declaraciones de José Zaragoza, "notable dirigente socialista", quien ha dejado claro que en el acuerdo PSOE-ERC "se ha abierto el diálogo, pero esto no significa que se acepten sus condiciones [las de Esquerra]". "Imagino que el señor Tardà debe de estar muy satisfecho de estas palabras horas después de hacer efectivo el pacto con el presidente Sánchez", ha ironizado.

Más dardos contra ERC y la 'tesis Junqueras'

En otro orden de cosas, ha pedido aclaraciones a ERC sobre la 'tesis de Oriol Junqueras'. "No sé si tratamos de cuando decía que con 68 diputados independentistas proclamaría la república catalana o bien cuando dice que el Gobierno del PSOE y Podemos es una oportunidad para Catalunya. No lo sé", ha lanzado.

Respecto al pacto entre el PSC y JxCat en la Diputación de Barcelona, ha matizado que era la "única opción" posible para permitir al independentismo gobernar en la institución, "visto lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Barcelona". "En las otras diputaciones no hemos recibido ninguna queja de ERC", ha considerado.

En su artículo, Tardà espera que "JxCat no convierta la mirada de reojo a la mesa donde estaban sentados Rufián, Jové y Vilalta en envidia o rencor ni caer en los juegos de manos políticos a modo de un 'remake' sobre el conejo de Rubalcaba saliendo de la chistera de Artur Mas", a lo que Bonheví ha respondido: "Vaya, el pacto político hace 15 años con el PSOE no era bueno pero el de antes de ayer firmado por ERC sí lo ra".

Tardà pedía a ERC quitarse todo complejo contra el nacionalismo catalán. "El primer paso es reconocer el complejo, ya está bien", ha contestado el líder del PDeCat, quien deja aún un último dardo: "No estoy seguro de que el pesar de Tardà, o de ERC, sea hacia el nacionalismo con que se relaciona al Partit Demòcrata y JxCat. En cualquier caso, todo el respeto por el debate interno del espacio de Esquerra".