El hospital de Bellvitge está "descontrolado", según CSIF, y mossos denuncian la "improvisación"

La gestión del coronavirus SARS-Cov-2 por parte de la Generalitat preocupa a sindicatos de Mossos y sanidad. El hospital de la segunda ciudad más poblada de Cataluña está "descontrolado", según ha denunciado CSIF, representante mayoritario de los funcionarios.

A su juicio, no se han aplicado "medidas preventivas y de información" sobre esta pandemia. Una situación de "gran gravedad". Según ha denunciado, tanto la sanidad como la justicia catalanas "están especialmente desprotegidos" y son vulnerables a la propagación de este patógeno.

"Hay administraciones desprotegidas y que no se están tomando las medidas preventivas oportunas ni se está informando de la evolución del Covid-19", ha asegurado. Entre los casos confirmados se encuentran profesionales sanitarios de Igualada, aislada por el brote del coronavirus, tras aislar provisionalmente a 250 personas, de las que 200 son trabajadores sanitarios. "Esta es una pequeña muestra de lo que está pasando en muchos hospitales de Cataluña", ha afirmado el sindicato.

El Hospital de Bellvitge "está descontrolado", ha aseverado. La dirección del hospital no informa y la Unidad Básica de Prevención está bloqueada y no da constancia de los casos positivos, ni del personal que ha estado en contacto con el SARS-Cov-2, mientra el hospital suspendía permisos y vacaciones.

Los facultativos no disponen de equipo de protección individual y se les obliga a reutilizar mascarillas y gafas. "Ha habido varios casos en los que antes de tener la prueba de si el paciente estaba infectado se han suspendido las medidas de aislamiento del paciente y luego ha resultado positivo", ha asegurado, tratando al paciente de "forma rutinaria", motivo por el que la infección podría haber pasado al personal sanitario, que "se siente desamparado".

En el Vall d’Hebron, por ahora, se van manteniendo, pero de no atajarse la situación a "finales de marzo se prevé un colapso de urgencias y reclaman más protección para el personal sanitario". En hospitales como Can Ruti (Badalona) y el Trueta de Girona no han colgado ni planes de contingencia, según denuncia.

Improvisación del Govern

Fuentes de los Mossos, por su parte, han señalado el "descontrol" e "improvisación" del Govern a la hora de aislar Igualada. La falta de mascarillas era una de sus principales denuncias durante el inicio de la crisis. Ahora, con dos brotes importantes, como el de Sabadell y el de la Cuenca de Òdena, consideran innecesarios estos equipos.

"¿Para qué los queremos ahora cuando han llegado aviones de Italia y China durante semanas?", mientras que los agentes encargados de proteger la manifestación del 8-M sí tenían protección. En este sentido, no descartan que efectivos policiales estén ahora infectados, pero dejan claro que "tener ahora mascarillas y guantes no parece muy importante hoy por hoy, eso era antes". "Un desastre", han zanjado.