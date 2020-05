Barcelona seguirá aislada durante la fase 1 por decisión de Torra

Al igual que Madrid, Barcelona ha entrado hoy en fase 1. Sin embargo, y pese a lo esperado de la medida, la ciudad condal lo hace siendo la única ciudad de España confinada —y todo ello, según denuncian algunas voces, por la fijación del Govern de desmarcarse de los criterios dictados por el Gobierno Central—. Así, los barceloneses no pueden salir de las lindes de la ciudad para visitar municipios vecinos —como, por ejemplo, L’Hospitalet— de las regiones sanitarias Norte y Sur. Mientras, a todos los ciudadanos del resto de España se les permite salir de su ciudad y desplazarse a municipios vecinos de su provincia.

La situación excepcional que vive la ciudad se produce debido a que la Generalitat, al inicio de la pandemia, resolvió dividir la provincia de Barcelona en tres regiones sanitarias y no acogerse a un desconfinamiento paulatino por provincias. Y es que, antes de que el Ejecutivo aceptase estas condiciones, Quim Torra se había expresado en estos términos: “No han escuchado nada, la coordinación es centralización y menosprecio a todo lo que hemos argumentado. Cataluña vuelve a 1833, a Lérida, Gerona Tarragona y Barcelona. Toda la experiencia de gestión de la sanidad de Cataluña peor regiones y áreas sanitarias, a la papelera. Grave error”.

Treinta alcaldes reclaman unificar la movilidad

Ante esta situación, una treintena de alcaldes metropolitanos estén ejerciendo presión para que la Generalitat acepte unificar la movilidad en el área metropolitana. Los regidores, a través de una carta remitida a Quim Torra argumentan que Barcelona y su área metropolitana representan “una realidad social y económica innegable en su día a día”. En este sentido, recuerdan que en Madrid sí se permiten en fase 1 los desplazamientos a los municipios adyacentes siendo éstos mucho más “divergentes” entre sí que las regiones barcelonesas mencionadas. Por ello, exigen que se cree un “ámbito común de movilidad” en Barcelona que se corresponda con la realidad.

Aislados como mínimo hasta el 1 de junio

Dado este contexto, el Govern está estudiando unificar las tres áreas (Barcelona, Metropolitana Norte y Metropolitana Sur) para que los 1,6 millones de habitantes de la capital catalana no se queden confinados durante toda la fase 1, que se prolongará 14 días. La consellera de Salud, Alba Vergès, ha explicado que el Ejecutivo catalán está evaluando con los alcaldes si el aumento de la movilidad entre zonas aumentaría el riesgo de infecciones. De no producirse la esperada rectificación, la movilidad entre las distintas zonas barcelonesas —en la que se concentran el 68% de los catalanes— no estaría permitida hasta la fase 3. En cualquier caso, Vergès ha precisado que, dado que la rectificación no tendrá carácter inmediato, Barcelona no podrá salir de su área sanitaria por lo menos hasta el 1 de junio.