Balaguer banaliza el hijab apoyando un evento organizado por musulmanes para probar el controvertido pañuelo

El colectivo musulmán Chabab al Amal (Associació de Joves Musulmans de les Terres de Lleida) celebrará mañana en Balaguer el Día Mundial del Hijab. Lo hará permitiendo que "personas con todo tipo de creencias" puedan probar esta controvertida prenda "en solidaridad con las mujeres musulmanas de todo el mundo". El objetivo es, según explica la asociación en su página web, "fomentar la comprensión y la tolerancia religiosa" y promover el uso de este pañuelo como forma de "empoderar" a las mujeres musulmanas. Todo ello mientras en países como Irán, por ejemplo, las mujeres corren el riesgo de ir a prisión durante años por no portar el polémico velo.

El programa de actos de Chabab al Amal comenzará a las 10.00 horas, en el Mercado de Balaguer, donde las mujeres que lo deseen podrán probarse el hijab. A las 17.00 horas, dará comienzo una marcha entre la estación de autobuses y la Plaza de Mercadal. Se trata de una "caminata" en la que las mujeres que lleven por primera vez el hijab podrán comprobar el supuesto desprecio que sienten hacia ellas quienes no comparten esta práctica musulmana. La jornada concluirá con la charla Por qué llevamos velo las mujeres musulmanas, a cargo de Hajar Hniti, graduada en ciencias coránicas y defensora del hijab.

La celebración de esta jornada ha generado gran polémica. Sobre todo por la vinculación del Consistorio de Balaguer, gobernado por ERC, con la misma. No es la primera vez que los republicanos apoyan a esta asociación. En marzo de 2019, el actual secretario de Igualidad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós, se reunió con varias de las mujeres de la entidad, definiéndolas como "valientes" por su "lucha contra la discriminación y por la igualdad".

Amb l’entitat Chab Al Amal de Balaguer, dones valentes contra la discriminació i per la llibertat.La llibertat que dóna l’èxit educatiuLa llibertat que dóna l’accès per a tothom als estudis superiorsLa llibertat de portar o no portar hijabGràcies per la feina que feu! pic.twitter.com/NxcpeNesXF