La izquierda de Badalona, en shock tras el triunfo inesperado del 'popular' Xavier García Albiol

Un día antes del Pleno extraordinario de Badalona para elegir alcalde, que se ha celebrado este martes, Xavier García Albiol aseguraba en sus redes sociales que la semana pasada un concejal del PSC le había dicho: "Si voto a la Sabater, mi padre no me deja entrar en casa". Pues parece que, al final, ese concejal podrá seguir entrando en casa de su padre porque Albiol es alcalde y no la cupaireDolors Sabater.

Lo más significativo de este extraño Pleno de investidura es ver cómo el bloque de izquierdas se lanza piedras de un lado al otro. Mientras Sabater, líder de Guanyem, asegura que el pacto con el PSC no se cerró por no compartir que la Alcaldía fuese repartida con el PSC cada 18 meses, los socialistas acusan a la ex alcaldesa de inflexibilidad y la responsabilizan de facilitar que el candidato del PP, Xavier García Albiol, recupere el bastón de mando de la cuarta ciudad de Cataluña.

Del fracaso al espejo

Tras el Pleno, Sabater pedía disculpas a la ciudadanía por permitir que la derecha vuelva gobernar en Badalona, algo que calificaba de "fracaso colectivo". "Responsables somos todos", ha dicho, "yo no eludo mi parte de responsabilidad". Unas palabras que le han servido también para recordar que en 2019 renunció a ser candidata para que el PSC se hiciera con el control del Consistorio y frenar a García Albiol.

La imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre el PSC y los independentistas ha abierto una guerra entre unos y otros, sobre todo en redes sociales. El candidato socialista Rubén Guijarro descartaba pedir la dimisión de Sabater, pero también ha asegurado que "es la propia realidad la que pone delante del espejo la actuación" de la ex alcaldesa. "Hemos luchado hasta el final por construir un gobierno fuerte que impidiese que Badalona volviese a las políticas de la derecha más populista", ha publicado Guijarro en Twitter, "todos, excepto la CUP, hemos firmado el acuerdo. El resto ya es historia".

Lo intentamos. Dejando a un lado nuestras contradicciones, hemos luchado hasta el final por construir un gobierno fuerte que impidiese que #Badalona volviese a las políticas de la derecha más populista. Todos, excepto la CUP, hemos firmado el acuerdo. El resto ya es historia. pic.twitter.com/abahdXANtV — Rubén Guijarro (@guijarroruben) May 12, 2020

El líder de ERC en Badalona, Àlex Montornés, también ha descartado, por su parte, pedir la dimisión de Sabater, con quien, además, comparte coalición. Pero no ha dudado en señalar a su partido como responsable de lo sucedido e, incluso, ha indicado que Sabater ya no tiene la confianza de los republicanos en Badalona. Y eso que él pudo ser el nuevo alcalde de Badalona tras la oferta que le realizó el PSC hace escasos días para poder formar gobierno.

Anteponer personalismos

Quien sí ha exigido la dimisión de Sabater ha sido la concejal de Badalona en Comú Rosa Trenado. La edil ha culpado directamente a la ex alcaldesa de no ser capaz de "ir a una" para evitar el regreso de García Albiol. Trenado, además, ha acusado a Guanyem Badalona de "anteponer personalismos". Algo que, ha añadido, "Badalona pagará muy caro".

En la peor crisis de los últimos tiempos, en Badalona hemos dejado que la derecha mas extrema representada por Albiol vuelva a gobernar. @GuanyemBDN ha antepuesto sus pernalismos a la formación de un gobierno de izquierdas. #Badalona lo pagará muy caro. pic.twitter.com/7ex7lvDO1i — Rosa Trenado (@rotrenado) May 12, 2020

Voces críticas en el PSC

Lo cierto, finalmente, es que la dimisión del socialista Álex Pastor había puesto al PSC en una situación incómoda. Tanto es así que algunas voces cercanas al mismo habían mostrado su disconformidad con la intención de entregar a la CUP el Gobierno de la ciudad. Es el caso de Joan Ferran, quien ha criticado el posible pacto entre el PSC y Guanyem por considerar que sería un error para el socialismo catalán y la izquierda no secesionista. "Hay que tener memoria y posiciones coherentes", dijo hace algunos días.

Si el PSC permite a Dolors Sabater acceder a la alcaldía de Badalona cometera un error que perjudicará al socialismo catalan en particular y a la izquierda no secesionista en general. Hay q tener memoria y posiciones coherentes — joanferran (@Joanferrans) May 11, 2020

Joaquim Coll también advirtió al secretario general de la formación, Miquel Iceta, de lo que podría suceder si el partido daba su apoyo a Dolors Sabater. En su opinión, Guanyem no tardaría más de un año en romper el acuerdo con la intención de consolidarse en Badalona aprovechando el gobierno municipal.

Iceta, sin embargo, sí parecía ser favorable al acuerdo entre el PSC y Guanyem. "Se podría plantear compartir Ayuntamiento", dijo al respecto, "estamos hablando de mantener un gobierno estable para tres años”. Y contemplaba con buenos ojos el reparto de la Alcaldía en dos periodos, “vista la fragmentación del Consistorio". "No me parece un disparate", añadió.

La realidad es que ha sido toda una sorpresa que Xavier García Albiol vuelva a ser alcalde de Badalona desde este martes. Se trata de un Ayuntamiento convulso que, en apenas cinco años, ha sido protagonista de mociones de censura, dimisiones y polémicas por no dejar gobernar a la lista más votada. García Albiol ha vuelto a recuperar la vara de alcalde, pero está claro que la oposición no le dará los 100 días de gracia tradicionales y todo indica que ya empieza a diseñar extrañas estrategias para arrebatársela.