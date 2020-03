El 'cinturón rojo' de Barcelona pide ayuda al Ejército

De momento, son varios los ayuntamientos catalanes que han pedido la colaboración de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para efectuar tareas que contribuyan a combatir la pandemia del coronavirus. Se trata de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell, Santa Coloma, Val d'Aran, la Pobla del Segur y Constantí —menos las tres últimas localidades, todas pertenecen a lo que se conoce como el cinturón rojo de Barcelona—. La primera alcaldesa en romper el hielo y solicitar la ayuda del Ejército fue, para sorpresa de muchos, Ada Colau, que reclamó que construyese un campamento para personas sin hogar. El resto de municipios del 'cinturón rojo' que han solicitado respaldo al Ejército están gobernados por el PSC.

Estas peticiones de ayuda contrastan con el rechazo mostrado por el independentismo a que la UME realice cualquier labor —aunque sea de tipo asistencial— en Cataluña. A este respecto, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, afirmó: “Ya les llamaremos si les necesitamos”. En la misma línea se pronunció el consejero de Interior, Miquel Buch: “Seguro que hay otros territorios del Estado español donde el Ejército puede desplegarse. En Cataluña no lo necesitamos”. Por lo que respecta a Esquerra Republicana de Cataluña, el diputado en el Congreso Gabriel Rufián ya dejó claro la semana pasada su postura al proclamar: “Menos ejército patrullando y más recursos a la sanidad”. Además, ha solicitado que se reduzca el presupuesto militar en un 40%.

Los ataques independentistas al Ejército no han procedido exclusivamente de formaciones políticas. La entidad nacionalista Òmnium Cultural, presidida por Jordi Cuixart, ha difundido esta semana un vídeo en el que se burla del papel que puedan desempeñar los militares en Cataluña. “Parece un chiste, pero no lo es. El Estado español ha decidido que la principal herramienta para combatir el coronavirus ha de ser el Ejército. ¡Pero para gestionar una crisis sanitaria hacen falta más sanitarios y menos soldados! Pásalo”, asegura la cinta. A continuación, una voz que imita al humorista Eugenio cuenta un chiste sobre la situación en el que se arremete conjuntamente contra el Ejército y contra el Rey.

🤦‍♂️ Sembla un acudit, però no ho és: l'Estat espanyol ha decidit que la principal eina per combatre el coronavirus ha de ser l'exèrcit 💣🚑 Però per gestionar una crisi sanitària fan falta més sanitaris i menys soldats! #JoNoSocUnSoldat#CatalunyaConfinamentTotalpic.twitter.com/tTuaXNy2DV