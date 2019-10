Arrimadas carga contra Guardiola por su vídeo del 'Tsunami Democrático'

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha cargado duramente en Twitter contra el exentrenador del Barça y actual técnico del Manchester City Pep Guardiola por su papel en la propaganda de Tsunami Democrático contra la sentencia del 1-O y a favor de la independencia catalana. "Lo admiraba como jugador y entrenador", ha escrito Arrimadas, "pero debo condenar sus mentiras como político".

Admiraba al Guardiola jugador y entrenador, pero debo condenar sus mentiras como “político”. Muy valiente para calumniar a España pero ni una palabra sobre Qatar, donde se forraba. En nuestra democracia cabe cualquier ideología, no saltarse la ley. No es disidencia, es sedición pic.twitter.com/1Tirzm83PY — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) October 14, 2019

La ganadora de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña ha echado mano de la ironía para definir a Guardiola como "muy valiente para cargar contra España". Pero también le ha recordado que no suele pronunciar "ni una palabra sobre Qatar". Una dictadura árabe para la que trabajó Guardiola durante dos temporadas como entrenador y "donde se forraba", ha recordado Arrimadas. "En nuestra democracia", ha añadido, "cabe cualquier ideología, no saltarse la ley". Y es que lo sucedido con los condenados por el 1-O "no es disidencia, es sedición", ha concluido.

Guardiola es el protagonista de un vídeo propagandístico del Tsunami Democrático que se dio a conocer anoche. La organización independentista aseguró que sería emitido por varios medios internacionales a las 21.00 horas, cosa que no sucedió.