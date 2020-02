Arrimadas abre la puerta de Mejor Unidos a Valls y los socialdemócratas del PSOE

Cataluña Suma (o Mejor Unidos) no solo puede ser cosa de dos. La candidata a presidir Ciudadanos a partir de la asamblea general del próximo marzo y actual portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha abierto las puertas de su propuesta de Mejor Unidos (que es la versión naranja del España Suma del PP) a “todo el sector de la socialdemocracia que se siente abandonado”. La invitación es también un guiño directo a la formación de Manuel Valls (Barcelona pel Canvi) para que se integre dentro de la plataforma única del constitucionalismo pese a la ruptura en el Ayuntamiento de Barcelona.

En una entrevista concedida a Los Desayunos de TVE, Arrimadas ha subrayado que su propuesta “es una fórmula transversal que no puede circunscribirse solo a dos partidos, que plantea un escenario que va más allá de un acuerdo puntual entre Ciudadanos y el PP, más allá de sus siglas”. Por eso el proyecto está abierto a aceptar nuevos socios, aunque sea a título individual. Como es el caso, por ejemplo, de los socialistas “que están descontentos con que Pedro Sánchez pacte con los populistas, nacionalistas e independentistas que quieren romper España”.

La líder de la formación naranja ha puntualizado que el proyecto de Mejor Unidos solo tiene vigencia si se materializa a la vez y “de forma inseparable” en las próximas elecciones autonómicas de Cataluña, Galicia y el País Vasco. “Ha de ser en los tres territorios y solo en los tres”, ha recalcado con vehemencia tras hacerse público que los populares gallegos, capitaneados por Alberto Núñez Feijoo, desdeñan este tipo de coalición en Galicia. “Ciudadanos resta”, ha declarado el propio Feijoo a la vez que ha invitado a los liberales a dejarse de rodeos y entrar directamente dentro de “la casa común del PP”.

Dos familias diferentes en el Parlamento Europeo

Inés Arrimadas ha rechazado frontalmente fusionarse con el PP porque “Cs es un partido de centro, liberal y de progreso y el PP es un partido conservador. No somos lo mismo, aunque haya mucho interesados en hacérselo creer a los españoles”. La candidata a suceder a Albert Rivera ha recordado que “en el Parlamento Europeo, Ciudadanos y el PP formamos parte de dos familias políticas diferentes y separadas.” Y ha enfatizado que “en Europa a nadie se le ocurre decir que liberales y conservadores somos lo mismo porque no lo somos. Eso solo sucede en España”.

La propuesta de plataforma unitaria, que va a ser debatida por la Gestora de Cs, a propuesta de Inés Arrimadas, tiene como objetivo “movilizar a los votantes constitucionalistas para que no se pierda ni un voto. Nadie se puede quedar en casa porque eso beneficia a los independentistas y a los que quieren romper España”, ha insistido Arrimadas. La futurible presidenta de Ciudadanos ha llamado al resto de partidos constitucionalistas “a dejar de lado las diferencias y las siglas” y ser más anchos de miras. “No se trata de defender solo el castillito de cada uno sino los intereses de España”, ha añadido.

En Europa a nadie se le ocurre decir que Ciudadanos y el PP son lo mismo

La propuesta de Arrimadas no lo tiene fácil y más si se aspira a ser algo más que una simple pareja de baile. La dificultad máxima estriba en que algún invitado se cuele en la fiesta. Pero los movimientos sobre el tapete político de los de los posibles candidatos no hacen pensar que la idea vaya a prosperar. Desde el entorno de Valls se guarda silencio al respeto y no se quiere desvelar nada sobre el papel (y su forma concreta) que jugarán en las próximas elecciones catalanas. Aunque las relaciones entre el exprimer ministro francés y Arrimadas son cordiales, el divorcio entre ambos en el Ayuntamiento de Barcelona sigue pesando como una losa.

El catalanismo moderado se siente más cómodo con el PSC

Tampoco está claro que el catalanismo moderado o los restos no independentistas de la extinta Convergència vean con buenos ojos concurrir a unos comicios compartiendo cartel con los naranjas (se siente más cómodo arropado por el PSC), Tampoco parece plausible que alguna de las plataformas y entidades constitucionalistas de la sociedad civil se sume (hasta el momento ninguna ha aceptado el reto), dando cuerpo a esa transversalidad que reclama Arrimadas.

Tan caro se vende que Mejor Unidos (o Cataluña Suma) fragüe, que hasta parte de la militancia de Ciudadanos recela de la propuesta. El sector del partido que aboga por la democratización interna (unificada bajo el paraguas de ‘Ciudadanos eres tú’) quiere que se debata esta propuesta en la próxima asamblea general para que sean las bases las que decidan. “Es una falta de respeto a los militantes presentar ahora la propuesta a la Gestora. Se tiene que llevar a la asamblea general”, ha reclamado Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León y una de las caras visibles de ‘Ciudadanos eres tú’.

Inés Arrimadas ha respondido a Igea que “la falta de respeto habría sido presentarlo después de que gane (si gano) y soy la próxima presidente de Ciudadanos. La falta de respeto sería que me lo callara ahora”, ha argumentado en su defensa. Arrimadas ha recalcado que la fórmula de Mejor Unidos (o España Suma) encaja perfectamente en la ponencia de Estrategia que se elevará al próximo congreso del partido naranja porque “es coherente con la esencia de Cs de luchar y arrinconar al nacionalismo en Cataluña, Galicia y el País Vasco desde la centralidad”.