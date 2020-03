Arrimadas e Igea se comprometen a mantener el partido unido pese a las discrepancias

El debate entre los dos candidatos a la presidencia de Ciudadanos -la oficialista, Inés Arrimadas, y el crítico, Francisco Igea- no ha logrado limar asperezas entre sus visiones diametralmente opuestas en lo referente al modelo organizativo del partido. Pero ambos han dado su palabra de que el partido no se desmembrará por culpa de ninguno de los dos, pase lo que pase en la V Asamblea General de Cs. Los dos se han comprometido “a defender” los postulados de su rival si gana las elecciones. Aunque parezca un acuerdo de mínimos, no es baladí pues hace solo unas semanas, Arrimadas aseguró que renunciaría a la presidencia si la militancia no aprobaba su modelo de partido, un cambio de parecer que el propio Igea ha aplaudido.

La candidata oficialista ha sido generosa con su contrincante, pero no tanto. Si bien ha reconocido que "si sale el modelo de Paco (Igea), lo aceptaré y lo defenderé",· ha dejado caer como si no fuera con ella que "no va a ganar viendo los resultados de las elecciones a compromisarios". Y de paso le ha lanzado una afilada puya al vicepresidente de Castilla y León cuando le ha hecho saber que, en el remoto caso de que gane en las elecciones de este fin de semana, ella no tenía intención entrar en la ejecutiva de Igea. Pero que tampoco pasearse “por los platós de televisión diciendo que el partido está muerto, es poco democrático o Leninista”, como viene reprochando desde hace semanas a Igea y su equipo.

Pese al tirón de orejas, o tal vez por ello, Arrimadas se ha mostrado optimista con el futuro de Cs y, a la vez conciliadora, pues ella ha sido la que ha anunciado públicamente que “tengo su compromiso (de Igea) de que él hará lo mismo que yo", es decir, respaldar el modelo oficialista si ella gana las elecciones. En otras palabras, que no habrá fisuras. Pero hecha esa salvedad, el intercambio de golpes, más o menos elegantes, entre ambos púgiles ha sido la tónica general del debate.

Liderazgo es aceptar la crítica y asumir errores

Así, tras tildar a su contrincante de “continuista”, Igea ha señalado con cierta ironía, que si él es el candidato que gana este fin de semana, estará encantado de que Arrimadas sea crítica con su gestión. Menos irónico ha pareccido cuando le ha enviado a la portavoz de Cs en el Congreso un recadito disfrazado de consejo de sabio. “En el liderazgo es importante saber escuchar sin interrumpir, aceptando la crítica, y no decir o es como yo quiero o no jugamos, ni decir que no nos hemos equivoca en nada. El liderazgo es empatía, humildad y oratoria. Y en caso de crisis, asumir errores”, ha disparado el vicepresidente castellano-leonés.

Arrimadas le ha contestado sin despeinarse que “no es lo mismo ser autocritico que ser autodestructivo, como cuando se dice que Ciudadanos es un partido cesarista, totalitario o que tiene meningitis”. calificativos utilizados todos ellos por igea para definir a Cs, aunque el ha preferido definirlos como "metáforas"

Huelga decir que también ha quedado patente que los modelos de partido que defienden ambos candidatos están en las antípodas y que da la sensación de que es más lo que los separa que lo que los une, parafraseando, pero a la inversa, uno de los eslóganes históricos de Ciudadanos, utilizado para definir la relación entre a los españoles. Inevitablemente, ambos trenes han chocado a la hora de hablar de las alianzas electorales con el PP (Arrimadas a favor, Igea en contra), modelo organizativo (con ejecutiva nacional, Arrimadas; con ejecutivas territoriales elegidas en unas primarias, Igea) y de marcar las líneas rojas en los acuerdos con otras fuerzas (a Pedro Sánchez, mayormente, en el caso de Arrimadas; y sin nombres ni siglas, solo líneas programáticas en el caso de Igea).

En entredicho el apoyo de Vox en Andalucía

No obstante, el líder de los críticos ha a hurtadillas que no le gusta depender del apoyo de Vox para gobernar en Andalucía. “Nunca aceptaré estar en un gobierno con formaciones que pusieran en riesgo los valores esenciales de Ciudadanos. Estamos dispuestos a perder un gobierno, pero no la dignidad. Nunca estaremos del lado de quienes están por recortar las libertades individuales” porque ese es uno de los valores fundamentales de Cs”, ha subrayado el candidato crítico.

Tanto un candidato como el otro ha asumido su parte de culpa y de responsabilidad en el naufragio electoral de Ciudadanos del pasado 10N. Por un lado, Inés reiteraba que “lo fácil” después de la derrota habría sido situarse en un segundo plano, pero que ella había optado “por dar un paso al frente” para sacar al partido adelante. Francisco Igea ha sido más explicito: “Os pido perdón porque yo era miembro de la ejecutiva (de Albert Rivera) que tomó las decisiones equivocadas que nos llevaron a un mal resultado electoral”.

La portavoz de la formación naranja en el Congreso de los Diputados ha hecho bandera de logros políticos como haber arrebatado la alcaldía de Pamplona a Bildu y Nafarroa Bai, merced a que Ciudadanos formaba parte de Navarra Suma: “En momentos como este, Cs ha de ser útil y pensar más en el interés general que en los intereses de partido. Porque pactando ganamos la libertad de todos aquellos que viven bajo yugo nacionalista”, ha subrayado Arrimadas. Su oponente ha preferido apostar porque Cs “abandone las trincheras porque no podemos caer en el frentismo”.

Futuro optimista y cambio

En su minuto de oro con el que concluía el debate a dos, Inés Arrimadas ha pedido a los militantes que miren al futuro “con optimismo” porque “el partido está vivo y unido y volveremos a conseguir que confíen en Ciudadanos” los millones de españoles que se quedaron en casa y no votaron por la formación naranja el 10N.

En su último turno de palabra, Francisco Igea ha hecho un llamamiento a aquellos que están “cansados de ser atrezzo” en el partido para que cambien las cosas. “Os tenéis que levantar para votarnos. Pero no para que (los críticos) tengamos cargo, sino para que España tenga un partido capaz de sacarla de la actual situación de enfrentamiento y polarización”.