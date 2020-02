Alex Miró, presidente del Cercle Carlemany: "La prioridad es obtener las máximas cuotas de autogobierno"

Alex Miró (Barcelona 1971) es presidente de el Cercle Carlemany, durante el mandato de CiU con Xavier Trias, fue consejero Municipal del gobierno y puso en funcionamiento l'Agència de Desenvolupament Econòmic en el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) junto con la regidora Sònia Recasens. En su carrera profesional siempre ha estado vinculado al mundo del retail, turismo y deportes.

¿Qué es el Cercle Carlemany, cuáles son sus objetivos?

El Cercle Carlemany es una entidad que nació cuando estaba a punto de cerrar Unió. Era un momento donde nadie dirigía, todos estábamos huérfanos y había un abandono de las bases. Y propusimos a cuadros medios de Barcelona, personas con experiencia en la gestión de partido y de gobierno, seguir reuniéndonos para mantener el referente ideológico de Unió, utilizando como instrumento la creación de la asociación.

La asociación debe su nombre al emperador Carlomagno, al que consideramos el padre de la Europa moderna, de la Marca Hispánica.

¿Cuáles son estos referentes ideológicos?

Seguir defendiendo y difundiendo los postulados humanistas, que era el vínculo común de Unió. De una forma más pragmática y desacomplejada y sin las ataduras de ser un partido.

Ahora están participando con otras entidades y partidos en la creación de un partido catalanista de centro que participe en la próxima contienda electoral catalana ¿Cómo van los trabajos?

A nosotros nos llegó esta opción hace unos meses. En una de las cenas-debate que el CercleCarlemany organiza, uno de los invitados nos planteó la posibilidad de trabajar para rehacer el centro catalanista, un espacio que ha sido mayoritario en Cataluña durante varias décadas y que ahora nadie reivindica. Por eso confluimos con otras entidades en la asociación Catalunya Segle XXI creada precisamente con este objetivo.

CiU fue durante 30 años una fórmula de éxito, que yo creo que se estudiará de aquí unos años en facultades de Ciencias Políticas

¿Su idea es mantener la entidad y a título individual incorporaros a la Lliga, o al partido que resulte, o la idea es disolver la marca?

En su día nos planteamos convertir el Cercle Carlemany en partido. Pero yo hice la reflexión, seamos humildes, somos los que somos, y quizá podemos ser más útiles siendo un espacio de think tank para mantener vivo nuestro ideario. Eso no obsta en que llegados al momento actual los miembros del club que lo deseen se integren en un partido que defienda nuestras ideas, como es el caso. Pero manteniendo la asociación, al no ser un partido no hay problema de doble militancia y sus objetivos están perfectamente diferenciados. Podemos seguir trabajando como think tank, como ateneo de manera paralela.

¿Pretenden volver a lo que fue CiU?

CiU fue durante 30 años una fórmula de éxito, que yo creo que se estudiará de aquí unos años en facultades de Ciencias Políticas. El partido supo sumar a un proyecto común un conjunto de personas muy heterogéneas, lo que le permitió gobernar en Cataluña durante 30 años. Esto no se puede repetir. Funcionó un tiempo, pero las segundas partes no sirven. Ahora se trata de actualizar esta propuesta a la realidad actual y articular un centro catalanista, que tenga como prioridad Cataluña, que podríamos equipararlo a un PNV catalán, sin romper nada y haciendo autocrítica de lo que se ha hecho mal estos años. Reconociendo que desdeMadrid no se ha actuado siempre correctamente ni con la suficiente sensibilidad, pero que desde los gobiernos de aquí tampoco han trabajado para construir, sino para buscar argumentos para romper y justificar un “procés” eterno. Unos y otros debemos aceptar la crítica y asumir que hay que construir y rehacer muchas cosas.

¿Este centro catalanista se puede presentar solo a estas elecciones o tendría que entrar en coalición con otras fuerzas políticas?

Yo lo que veo más factible es presentarnos de manera autónoma consiguiendo aglutinar otras sensibilidades que se encuentran dentro del catalanismo. Dejar de lado según que personalismos, no mirar atrás y hacer ‘fuego nuevo’ hacia adelante, con propuestas ambiciosas que se pueden defender perfectamente de manera autónoma. Que después en situación postelectoral se pueden llegar a acuerdos con otros partidos, por supuesto que sí.

Catalunya Suma (o el nombre que resulte) está, a mi entender, en una fase de reproches, de hacer trinchera

¿No ve por tanto acuerdos preelectorales?

No, no veo acuerdos preelectorales. En cualquier caso, el pacto debe basarse en una coincidencia programática que permita gobernar con coherencia.

Units ha ido con el PSC…

En estos últimos años el PSC ha sido para mucha gente no socialista la formación más centrada. Con la polarización política muchos ciudadanos se han encontrado huérfanos, y han decido votar a un determinado partido en función de la oferta del momento. Pero si en unos meses hay una opción con la que se identifique más, una opción catalanista de centro, centro derecha, la votará sin ningún complejo.

¿Qué opina de la posible alianza Ciudadanos-PP? ¿Ve posible pactar con ellos?

Catalunya Suma (o el nombre que resulte) está, a mi entender, en una fase de reproches, de hacer trinchera. Nosotros creemos que hay que tender puentes y no mirar atrás sino mirar hacia delante. Toca generosidad a la hora de pactar y de gobernar.

En este proyecto del que somos partícipes, La Lliga Democrática, una de las cosas que se dejaron claras des del principio es que no somos un partido independentista

¿Con otras opciones catalanistas como El Pais de demà el obstáculo es el soberanismo?

Nosotros nos definimos como gente de orden y respeto a la ley. A partir de ahí podemos hablar. En este proyecto del que somos partícipes, La Lliga Democrática, una de las cosas que se dejaron claras des del principio es que no somos un partido independentista. Esto no significa que gente que se sienta independentista o que crea que una Cataluña independiente sería la mejor opción no nos pueda votar, es factible. La prioridad máxima de nuestro partido es obtener las máximas cuotas de autogobierno, pero explicando que para conseguir según que cosas es posible, incluso más factible, obtenerlas sin ir a buscar la independencia.