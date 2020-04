Alerta: delincuentes en la red

Si bien la delincuencia callejera ha disminuido forzosamente estas semanas, aumenta la delincuencia cibernética. La abundancia de falsedades que llegan por internet es especialmente peligrosa en tiempos de alarma y confinamiento: anuncios de falsos remedios, difusión de bulos, estafas… El incremento del teletrabajo y de las horas dedicadas al ocio doméstico proporcionan una inmensa cantidad de víctimas potenciales.

Pero «también ciberpatrullamos la Red para que ningún desalmado se aproveche de esta pandemia», afirma la Policía Nacional en un tuit.

La Guardia Civil ha detectado un mensaje de Whatsapp según el cual, con motivo de la cuarentena, regalan 100 gigas para navegar durante 60 días independientemente de la red móvil que se utilice. Si alguien pica, accederá a un enlace preparado para sustraer datos personales y bancarios. Este es un ejemplo de phishing: el estafador se disfraza con una identidad falsa con el fin de obtener información sensible.

Otra técnica es el ransomware: el ciberdelincuente introduce en el ordenador de su víctima un programa dañino que le restringe el acceso, y luego le pide un rescate a cambio de quitar esta restricción.

Desinformación

Informa ACN que las consultas a los Mossos d’Esquadra sobre delitos en la red han aumentado un 50% desde que empezó el confinamiento. "La expansión mundial del covid-19 ha generado una situación excepcional que ha sido aprovechada por los cibercriminales", explica el agente Raul Roca, de la Unidad de Ciberdelitos de los Mossos, quien pide a los ciudadanos que estén alerta, pero también quiere dar un mensaje de tranquilidad porque "la policía actúa e investiga siempre, y en muchas ocasiones tiene éxito".

Roca recomienda fijarse bien en que los remitentes sean de confianza. "A veces parecen correctos y lícitos, pero, si te fijas, en vez de poner, por ejemplo, “Amazon” ponen “Amazan”. Si no estás esperando un correo y recibes uno con un archivo adjunto, no lo abras, directamente a la papelera".También hace un llamamiento a «huir de los rumores y la desinformación» y evitar reenviar informaciones de dudosa procedencia que no estén contrastadas, y, especialmente estos días, no compartir información que pueda provocar alarma social y consultar los medios oficiales para contrastar la información.Los Mossos disponen del buzón internetsegura@gencat.cat para las consultas relacionadas con la seguridad de internet.

