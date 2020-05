Albert Donaire, el 'mosso' independentista que llama al enfrentamiento civil

El polémico Albert Donaire, agente de los Mossos d’Esquadra y líder de la asociación separatista Mossos per la República, vuelve a protagonizar una nueva controversia. En esta ocasión, el agente —conocido por su radicalismo verbal en Twitter— ha efectuado un llamamiento a “actuar” en Cataluña en el que, de paso, responsabiliza al Estado de estar detrás de los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.

"Tarde o temprano será el momento de actuar. Y tened clara una cosa. Ellos no conocen limitaciones ni tienen ningún miedo de utilizar la fuerza y, tal como dijeron, no dudarán en causar víctimas como amenazaron. Y sospecho que el 17A fue un aviso de hasta dónde puede llegar el Estado", ha publicado Donaire en su cuenta de Twitter.

Tard o d'hora serà el moment d'actuar. I tingueu clara una cosa. Ells no coneixen limitacions ni tenen cap por en utilitzar la força i, tal com van dir, no dubtaran en causar víctimes com van amenaçar de fer. I sospito que el 17A va ser un avís de fins on pot arribar un Estat. — ᗩLᙖ🎗ᖇTᗟᙢ ||*||🇭🇰🏳️‍🌈 (@albertdmcat) May 10, 2020

Cs exige que se abra expediente disciplinario

La gravedad de tales acusaciones no solo ha desencadenado las protestas de diversos internautas anónimos de esta red social, sino también de políticos como el diputado de Ciudadanos Nacho Martín Blanco, que ha considerado “intolerable” que un agente de los Mossos “llame abiertamente al enfrentamiento civil” y “fomente el odio contra los ciudadanos no separatistas”. “Supongo que se le abrirá expediente disciplinario por falta grave, pues su conducta reincidente atenta contra la imagen del Cuerpo”, ha manifestado.

Es intolerable que un agente de @mossos llame abiertamente al enfrentamiento civil y fomente el odio contra los ciudadanos no separatistas. Supongo que se le abrirá expediente disciplinario por falta grave, pues su conducta reincidente atenta contra la imagen del Cuerpo. https://t.co/WIIi4Fzioy — Nacho Martín Blanco 🖤🇪🇸 (@Nmartinblanco) May 10, 2020

Esta controversia no es, ni mucho menos, la única en la que se ha visto envuelto este agente de la policía autonómica catalana. En los últimos años, Donaire —que forma parte del secretariado nacional de Assemblea Nacional Catalana, de Òmnium Cultural y de Plataforma per la Llengua— ha alternado su labor como agente en los Mossos con un activismo secesionista en las redes cuyo radicalismo no ha dejado indiferente a nadie.

Insultos contra el Ejército y los españoles

En este sentido, la crisis desatada por la Covid-19 le ha brindado abundantes pretextos para escarnecer al Ejercito y, en general, a todo lo vinculado con el Estado español. Sin ir más lejos, el mes pasado rechazó la ayuda del Ejército durante la pandemia y se burló de sus accidentes aéreos. Así, aprovechando los abucheos de un grupo de vecinos de Pamplona a los militares, escribió: “Ya los veis. La gran utilidad que tienen estos soldaditos. Cuando no es estrellar Eurofighters nuevos, construir submarinos que no se hunden o barcos demasiado grandes que no pueden salir del puerto, sólo saben poner el himno a todo trapo".

Ja els veieu. La gran utilitat que tenen aquests soldadets.Quan no és estavellar Eurofighters nous, construir submarins que no s’enfonsen o vaixells massa grans que no poden sortir del port, només saben posar l’himne a tot drap... #ThisIsTheRealSpainpic.twitter.com/uZL9lcpayg — ᗩLᙖ🎗ᖇTᗟᙢ ||*||🇭🇰🏳️‍🌈 (@albertdmcat) April 6, 2020

Otro ejemplo reciente de sus excesos tuvo lugar cuando reclamó a finales de marzo que los respiradores asistidos que estaba fabricando Seat en su fabrica de Martorell debían ser “para Cataluña y, si queda algo, para España”. “Los respiradores que se fabrican en Cataluña con impresoras 3D”, manifestó Donaire en Twitter, “deben quedarse en Cataluña. En este sentido se debe hacer como una conocida empresa de la Garrocha: Primero vende en Cataluña, después en los Países Catalanes, después al resto del mundo, y si queda algo, para España”.

Aprovechar la pandemia para forzar la secesión

De igual modo, en otro tuit propuso sin ambages que se aprovechase el caos generado por la pandemia actual para forzar la separación de Cataluña del resto de España: “Mentalicémonos de que cuando todo termine, caerán gobiernos. Tendremos una oportunidad para hacer efectivo el Estado catalán. Mucho que ganar y nada que perder. España será insolvente y no podrá afrontar el futuro con garantía, ¡Que no les tengamos que volver a sacar las castañas del fuego!”, declaró Donaire.

Mentalitzem-nos que quan tot acabi, cauran governs. Tindrem una oportunitat per fer efectiu l'estat català.Molt per guanyar i res a perdre. Espanya serà insolvent i no podrà afrontar el futur amb cap garantia. Que no els hi haguem de tornar a treure les castanyes del foc! — ᗩLᙖ🎗ᖇTᗟᙢ ||*||🇭🇰🏳️‍🌈 (@albertdmcat) March 30, 2020

Por último, y al margen de los insultos proferidos contra España durante la pandemia, Donaire es conocido por su desprecio hacia los andaluces y extremeños, a los que ha llamado “infraevolucionados” y acusado de vivir del subsidio del PER. Esta xenofobia —que llevó a la Policía nacional a querellarse contra él por “delitos de odio”— quedó patente hace un par de años cuando, respondiendo a un tuit de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, le espetó: “Lleva años expoliando sin miramientos a Cataluña para subvencionar a tu familia y amigos andaluces”. Por lo demás, en su vocabulario, también es habitual la expresión “colonos” para referirse a los catalanes castellanohablantes.