Albert Batlle (PSC) se jacta del "rápido" desalojo de la Plaza Universidad tras 22 días de inacción

"No poner en riesgo a las personas y asegurar que la ciudad se encuentre en las mejores condiciones posibles cada mañana". Hasta ahora esta era la respuesta oficial del Ayuntamiento de Barcelona a las reiteradas peticiones de desalojo de la acampada de Plaza Universidad. Tres semanas después y sin rastro de la autocrítica, el máximo responsable de la seguridad en Barcelona, Albert Batlle (PSC), saca pecho por el "rápido" desalojo de la zona.

Batlle ha asegurado que han participado 150 agentes de la Urbana, entre ellos la unidad de antidisturbios, que no se han desplegado en ningún momento durante las violentas protestas en Barcelona. Batlle ha detallado que se identificará y sancionará "por ocupación ilegal del espacio público" a quienes reclamen pertenencias recogidas en el desalojo de Plaza Universidad, que se ha saldado con dos detenciones, una por desobediencia y otra por desobediencia y agresión. En el dispositivo ha participado la Brimo, sin que ningún agente de esta unidad haya tenido que emplearse en la única carga que ha habido.

Sin respuesta en la comisión

Batlle ha tenido que dar la cara en la comisión de este martes tras el rechazo de PSC y En Comú Podem para celebrar un pleno extraordinario por la acampada ilegal. Ciudadanos, Partido Popular y Barcelona pel Canvi han reprochado la inacción hasta ahora del Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau.

"Han permitido que se haya colapsado la circulación, el comercio del centro de Barcelona, mientras decían que no tenían competencias. Ya vemos que sí", ha criticado Paco Sierra, concejal de Ciudadanos. Batlle no ha respondido a las preguntas de la comisión y se ha dedicado a responder con evasivas como que "la Guardia Urbana no ha estado acuartelada porque no tiene cuarteles sino comisarías". Con esta frase ha dado por cerrada su intervención.

Las preguntas que Batlle no ha respondido

"Por qué se le dio orden a la Guardia Urbana para mantenerse acuartelados", ha preguntado el concejal Ciudadanos. "¿Por qué no se ha actuado antes?", "¿Por qué no ha actuado la Guardia Urbana durante las manifestaciones? -Batlle había afirmado que realizaron tareas de mediación con los violentos-; "¿Por qué no se llevaron a cabo identificaciones?". Son algunas de las preguntas que no ha respondido el máximo responsable de la seguridad en Barcelona.

"Es lamentable el papel del Ayuntamiento de Barcelona", ha asegurado. La propia gente de Barcelona se lo ha recriminado en la calle a los agentes, que aceptaban el reproche con la cabeza agachada. "¿Dónde habéis estado? Estaban quemando nuestra ciudad, ¿dónde estáis vosotros?", ha dicho Sierra, quien ha asegurado que había órdenes de no salir.

Josep Bou, concejal del Partido Popular, ha cargado contra el Ayuntamiento de Barcelona y contra el "odio de los independentistas" por llevar el ambiente de intolerancia, desprestigio e inestabilidad a la Ciudad Condal. "Solo la ley y su cumplimiento nos define como sociedad", pero entre las labores de la Guardia Urbana está "el mantenimiento del orden cuando sean requeridas para ello". En estas últimas semanas, la policía local dirigida por Colau ha estado "desaparecida". "¿Quién dio la orden de no ayudar en el restablecimiento del orden público (...) en un momento crítico y difícil?", ha insistido. "Los vecinos de Barcelona actuaron de guardias urbanos" durante la violencia separatista, ha cargado, mientras se ha comprometido en devolver el prestigio a los agentes.

Manuel Valls, por su parte, ha incidido en los actos violentos contra el orden público y el Estado de derecho. "Hay una sensación de impunidad que ha reinado en Barcelona durante los últimos días", ha considerado. "¿Se pueden cortar calles, acampanar mientras se incumplen normativas?", ha apuntado. "¿Van a tardar 22 días en actuar si vuelve a ocurrir ?", ha asegurado.

ERC ha criticado la actuación de la Guardia Urbana, que ha tenido que realizar cargas cuando no tenían, a su juicio, competencia para ello. También ha realizado preguntas sobre el protocolo de actuación y que tarea de mediación se ha llevado a cabo con las 70 personas alojadas en tiendas de campaña, así como la falta de un número de identificación en la espalda de los agentes.

Jordi Martí, concejal de JxCat, ha cargado contra Colau por haber asegurado que el desalojo de la acampada ilegal "no eran de su ámbito competencial" ni "de la voluntad política de Barcelona en Comú". ¿A qué obedece el cambio de criterio? ¿Quién ha dictado la orden?", ha preguntado.