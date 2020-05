Albano Dante compara a Illa con Trump y califica al ministro de Sanidad de "criminalmente inútil"

El ex diputado autonómico de Catalunya Sí Que Es Pot, Albano Dante, ha equiparado este lunes en TV3 al ministro de Sanidad, Salvador Illa, con el presidente de EEUU, Donald Trump. Lo ha hecho refiriéndose al plan previsto por el Gobierno central para salir de la situación de confinamiento provocada por la pandemia del COVID-19. Un plan que se llevará a cabo por provincias y de forma asimétrica, en función de los resultados que se vayan obteniendo en cada territorio.

"Salvando las distancias", ha dicho Dante, "lo que hay debajo de lo que hace Illa está imbuido de la misma cuestión que lleva a Donald Trump a decir lo de la lejía". Dante recordaba de este modo la propuesta del presidente norteamericano de inocular lejía o desinfectante en los enfermos de COVID-19. Una propuesta de la que Trump se desdijo poco después pidiendo a los norteamericanos que no bebieran este producto.

Dante ha asegurado, por otro lado, que el plan de desescalada del Gobierno central se ha decidido "en contra de la evidencia científica" y ha lamentado que el ministerio de Sanidad no haya tenido en cuenta las propuestas planteadas al respecto por el Govern de Quim Torra. El ex diputado, que hoy hace campaña por JxCat desde sus redes sociales, ha acusado al ministro de Illa de desconocer lo que es una región sanitaria. Y ha ido más allá al afirmar que "una de dos, o es un inútil, diría criminalmente inútil, o hay unas órdenes que ha dado alguien y que no responden a cuestiones sanitarias".