Alarma entre los independentistas ante las dificultades para recaudar las fianzas de Carles Puigdemont y el resto de implicados en el 1-O

Carles Puigdemont y el resto de líderes implicados en el referéndum ilegal del 1-O tendrán que depositar ante el Tribunal de Cuentas hoy lunes una fianza de 4,1 millones de euros por la organización de la consulta. A pocas horas de que acabara el plazo, la Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat intentaba por todos los medios obtener los fondos necesarios para afrontar estas cauciones. Hasta el pasado jueves, esta entidad, presidida por Ernest Benach (ERC) y Nuria de Gispert (JxCat) solo había logrado recaudar 800.000 euros y animaba a los independentistas a seguir aportando fondos hasta lograr el dinero necesario. Si los implicados no pagan, el Tribunal de Cuentas ejecutará los embargos pertinentes.

La Caixa de Solidaritat lanzó a finales del pasado mes de enero la campaña de recaudación, poco después de que el Tribunal de Cuentas emitiera el auto dictando las fianzas y el plazo para abonarlas. El mismo Carles Puigdemont, a través de su cuenta de Twitter, pedía ayuda, apelando a que, de no pagar, serían embargados. "Si votaste el 1-O", animaba Puigdemont, "te necesitamos". También lo han hecho otros como la Associació Catalana pels Drets Civils.

Demà s'acaba el termini per dipositar la fiança imposada al govern de l'1/O i encara falta molt per arribar a la xifra. Ens necessiten, cal omplir la Caixa @DeSolidaritat i evitar l'embargament dels béns i sous de més d'una trentena d famílies.Feu un donatiu per petit que sigui. pic.twitter.com/jSs9ANQvW3