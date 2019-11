La alcaldesa Ada Colau vuelve a armar el belén por Navidad

Un año más, y desde que el equipo de Ada Colau llegó al Ayuntamiento de Barcelona, el pesebre de Navidad que se instala tradicionalmente en la Plaza Sant Jaume vuelve a estar cargado de polémica. En esta ocasión, la alcaldesa no ha defraudado a quienes esperaban que el nacimiento tuviera poco o nada que ver con la tradición navideña.

Obra de la artista Paula Bosch, el pesebre “contiene todo lo necesario para celebrar estas fiestas en las casas de la ciudad”, según informa el Consistorio en su programa navideño. Muy similar a un trastero, “la propuesta gira en torno de todas las cajas llenas de objetos y de recuerdos que se recuperan cuando llega la Navidad”. Por eso, el polémico nacimiento “está lleno de cajas de todo tipo, grandes, pequeñas, de diferentes materiales, de zapatos o forradas en papel”. Dentro de cada una de ellas, Paula Bosch presenta objetos navideños como “la sopera, los galets, las copas de cava, las uvas, los polvorones, diferentes pesebres , guirnaldas o árboles de Navidad”.

Las críticas no se han hecho esperar, sobre todo en la red social Twitter, en la que, incluso se ha dado a conocer la petición de firmas abierta en la plataforma Change.org para que Ada Colau respete las tradiciones navideñas e instale un pesebre acorde a las mismas. No obstante, también hay quien no ha dudado en mostrar que el nuevo pesebre de Colau es de su agrado.

La constante provocación y mal gusto de @AdaColau vuelve a ofender a los barceloneses por Navidad. Mientras el resto de ciudades europeas se engalanan para recibir la Navidad, Colau acumula trastos viejos en el lugar del pesebre. #VeteYa#FracasADApic.twitter.com/4QxDCvX9Qw — Carina Mejías (@CarinaMejias) November 28, 2019

El pesebre de BCN de este año es un homenaje a "Storage Wars" (¿Quién da más?).Por favor @AdaColau, para hacer esas chapuzas, mejor no hagáis nada relacionado con la cristiandad.Poned Papanoeles con renos saliendo de botellas de Fairy y un lazo amarillo al cuello, y listo. pic.twitter.com/DGzv9fZSZD — Aitor Agea ن (@aitoragea) November 28, 2019

¿Quiere vomitar? Venga a Barcelona y paseese por la Plaza de San Jaime. Por estas fechas, cada año Colau nos viene regalando una birria de Pesebre. Este año se ha superado.... https://t.co/1LFsFqoG7E — Javier Barraycoa (@JBarraycoa) November 27, 2019

Tinc una safateta amb carmels de menta i regalèsia al rebedor de casa, o com diria Ada Colau, un pessebre. — Joni Bigud 🏴 (@jimnez_jon) November 28, 2019

Pero esto que es?? Hija mía @AdaColau te estás luciendo, da vergüenza ajena y todo.🤦‍♀️ pic.twitter.com/B9hxQVDQ6d — marta carretero (@lolalailo) November 28, 2019

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha vuelto a sorprender colocando un belén en la plaza del Ayuntamiento que, lejos de la representación típica de un pesebre, se acerca más bien a la estética de un trastero. 🙈 pic.twitter.com/MVQtm5WP2X — Giovanna Valls (@GiovannaValls) November 28, 2019

Ada Colau: [CAT/CAST] Volem un pessebre digne i tradicional a Barcelona - ¡Firma la petición! https://t.co/iwemVo80eS a través de @change_es — La Vecinita del Quinto dice #eeeeeeheeeeeeh (@LaVecinita_V) November 22, 2019

Va, s’obre el debat anual sobre el pessebre de na Colau a Plaça Sant Jaume.... a mi m’agrada (de fet, m’agrada sempre, soc un tipus fàcil d’acontentar...) #pessebre#tradicionspic.twitter.com/tpKbs35a4l — Carlos R. Escuredo 🎗 (@sapoconcho) November 27, 2019