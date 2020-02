GSMA anunciará si el Mobile 2020 seguirá adelante este viernes

Días de incertidumbre. GSMA, organizadora del Mobile World Congress 2020, hará público este viernes si finalmente se celebra el certamen del 24 al 27 de febrero en Barcelona, tal y como se había anunciado semanas atrás. Con el abandono de la china Vivo, ya son 15 las compañías que han decidido no asistir a esta edición debido al coronavirus que ya ha causado más de un millar de víctimas mortales y superado los 42.000 infectados. Ericsson, NTT DoComo, Sony, Gigaset, Nvidia, LG, Amazon, Umidigi, Ulefone Mobile, Amdocs, CoomScope, Panorama Software, Intel y Vivo no acudirán al certamen que abriría sus puertas a finales de febrero en el recinto Gran Via, de Fira de Barcelona. Según los expertos, uno de los abandonos más relevantes es el del sueco Ericsson, considerado uno de los principales fabricantes mundiales de telecomunicaciones 5G, junto a Huawei y Nokia.

Precisamente, el gigante Huawei ha cerrado filas en torno al certamen y ha confirmado, vía comunicado, que sí asistirá al Mobile. Entre las medidas de precaución puestas en marcha, Huawei, con gran peso en la organización y facturación de la feria, ha optado por enviar menos directivos asiáticos y más representantes de sus delegaciones europeas. Según la organización de GSMA, expositores y público proveniente del gigante asiático representan entre el 5 y el 6% del total. De momento, la organizadora del certamen envía un mensaje de tranquilidad, insistiendo en que todavía cuentan con una lista de 2.800 expositores dispuestos a participar en esta edición.

Autoridades catalanas insisten en que sí se hará el Mobile

En declaraciones esta mañana a TV3, el vicepresidente Pere Aragonés, ha recalcado que no baraja la suspensión del Mobile World Congress por el riesgo del coronavirus, asegurando que la asistencia y la participación en la feria están aseguradas. Aragonés ha insistido en que no se ha detectado ningún caso de coronavirus en Cataluña y que todo está preparado, incluido el sistema sanitario catalán, para la celebración del certamen. Una opinión que sostienen otras autoridades, en los últimos días, como la alcaldesa Ada Colau, el primer teniente alcalde, Jaume Collboni, o el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró.