Hacia un nuevo Tripartito en Cataluña

Según la encuesta de GESOP que publica hoy El Periódico ERC obtendría un amplio triunfo electoral si ahora se celebrasen elecciones en Cataluña. Los 40-41 diputados republicanos que vaticina la encuesta permitirían a los de Junqueras elegir socios, y, a día de hoy, todo indica que optaría por un Tripartito con PSC, que también refuerza notablemente sus resultados, 26 diputados y los Comuns que se mantienen estables, 8-9 diputados. Esta opinión se basa en que las relaciones entre los tres paridos de izquierda, que ya sostienen al gobierno español, es mucho mejor que la que tienen entre si republicanos y posconvergentes. A ello se suma que las relaciones entre ERC y la CUP también son manifiestamente mejorables.

La fotografía explica la ofensiva, por tierra, mar y aire de los de Puigdemont contra ERC. De creernos la encuesta la distancia entre ERC y JxCat empieza a ser demasiado amplia para una remontada de última hora de los herederos de Pujol como la que tuvo lugar en 2017. Por ello Torra quiere retrasar al máximo las elecciones y Puigdemont ha vuelto a recobrar el protagonismo perdido los últimos meses.

¿Es una buena noticia para los no independentistas un nuevo Tripartito? Si nos atenemos al pasado, no. Los anteriores Tripartitos no frenaron la agitación y propaganda nacionalista en medios de comunicación ni en las escuelas, y legitimaron el victimismo independentista al encabezar Montilla la manifestación contra la sentencia del Estatut, aunque tuviera que salir de ella escoltado. La historia no tiene porque repetirse, pero demasiadas veces el comportamiento anterior predice el futuro. El Tripartito sería la consumación de la estrategia republicana de ampliar su base social, a la vista que el bloque secesionista no logra superar el listón simbólico del 50% de los votos. Lo que si implicaría un nuevo Tripartito es el final del esperpento del gobierno ‘legitimo’ de Waterloo, de ahí que la resistencia de Puigdemont vaya a ser numantina y que la confrontación con ERC continúe a cara de perro lo que hará muy difícil un nuevo gobierno independentista.

La encuesta se ha hecho, como no puede ser de otra manera, en base al actual mapa político. Sin embargo, de cara a las elecciones pueden producirse modificaciones. Desde la aparición de una propuesta electoral catalanista pero no independentista, encabezada por Albert Batlle que reúna a Units per Avançar, la LLiga, Lliures y el nuevo PNC (veremos si les autorizan el nombre) hasta una coalición PP-Ciudadanos o una confluencia de Ciudadanos con alguno de los partidos catalanistas antes mencionados o, por lo menos, con independientes que refuercen la oferta naranja. También queda por ver el papel que finalmente jugará Valls. Muchas incógnitas que, de concretarse, podrían matizar la foto de la encuesta. A ello hay que unir que vivimos bajo el impacto de la crisis sanitaria, pero que esta situación será sustituida por los efectos de la crisis económica cuyo impacto electoral es, a día de hoy, impredecible.