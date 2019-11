El manifiesto de la vergüenza

Leo,con auténtico estupor, un manifiesto pidiendo dialogo y negociación política en Cataluña firmado por más 200 ‘intelectuales’ que a juzgar por este documento hubieran apreciado los ‘buenos oficios de Chamberlain’. Sólo les falta decir que en la negociación debe incluirse la anexión a Cataluña de los “Països Catalans” la autentica nación para los nacional-fascistas de mi tierra. Me gustaría saber que opinarían si VOX, por no andarme con metáforas, con 176 diputados decidiera implantar la pena de muerte, eliminar las autonomías, eliminar el euskera, el catalán y el gallego de las escuelas y declarar que España es un estado confesional, por poner algún ejemplo. Y para lograrlo creara una guardia de asalto para intimidar a la población y reivindicara la anexión de Portugal para fortalecer la conciencia patria. O calificara a los españoles con lengua materna distinta del castellano como bestias con forma humana, como colonos. Pues eso señores, es lo que pasa en Cataluña y no me digan que no lo saben. Todos los que se han plegado fervorosamente a los muchos dictadores que en el mundo han sido dijeron después no saber nada y sentirse engañados. Y hemos llegado a la situación actual gracias a la inacción del estado y la equidistancia culpable de personas como ustedes.

Reclamar la independencia es perfectamente constitucional y legitimo. Lo que no lo es, es declarar la independencia de forma unilateral con una mayoría que no sirve ni para aprobar la ley electoral. Lo que no lo es, es aprobar unas leyes de desconexión totalitarias, supongo que habrán preferido no leerlas para poder alegar algún día su ignorancia. Lo que no es legítimo son 40 años de ingeniería social, de agitación y propaganda constante, de utilización partidista del presupuesto público, de discriminación de los catalanes no independentistas tratados como ciudadanos de segunda y limitando sus posibilidades de ascenso social,, de coaccionar y escrachar al disidente, de colgar signos partidistas en los edificios públicas, de tergiversar la historia, de homenajear a fascistas declarados y confesos, de blanquear asesinos recientes y querer revivir conflictos de hace 80 años o más de tres siglos.

Señores queda muy bonito sobre el papel pedir dialogo y negociación política. Los gánsteres que chantajeaban al estado también lo hicieron. También aumentaron la apuesta con más violencia. Pero son suficientemente mayorcitos para saber que sin un previo acatamiento a la ley y una renuncia expresa a la violencia, sin un reconocimiento de la pluralidad de Cataluña y la dignidad de más de la mitad de la población, cualquier negociación es ceder a un chantaje. Es el triunfo de la ley de la selva.

Que catalanes con Síndrome de Estocolmo mantengan esta posición tiene un pase. Pero de señoritos o señoras que pontifican desde la comodidad de la distancia ni una lección. No restablecer el orden y dar más poder a los nacional fascistas catalanes, lo que quieren es más dinero para comprar voluntades y el control del poder judicial para garantizarse la impunidad, no es una forma de ganar tiempo, como justifican algunos la postura de Chamberlain, si no una forma de dar fortalecerles para que la próxima vez tengan éxito.

Texto del manifiesto:

Petición Pública en favor de una Negociación Política sobre Cataluña

LOS FIRMANTES, personas principalmente del mundo de la cultura y del ámbito académico,CONSTATAMOS QUE:

1. Desde que el lunes 14 de octubre el Tribunal Supremo publicó la sentencia núm. 459/2019 contra los líderes independentistas catalanes, la situación política en Cataluña se ha agravado de una manera preocupante. Por primera vez desde el inicio del “procés soberanista” en el año 2010, se han producido altercados y enfrentamientos con la policía en las calles de las principales ciudades catalanas. A día de hoy (miércoles 23 de octubre), más de 200 personas han sido detenidas por la policía y casi 600 más han resultado heridas, algunas de las cuales de gravedad. Por otro lado, se ha visto alterado considerablemente el funcionamiento normal de la sociedad civil, con especial incidencia en la comunidad educativa Tras la sentencia y ante los graves altercados en las calles de Cataluña, el gobierno autonómico catalán ha solicitado reiteradamente establecer una negociación con el gobierno español a fin de abordar el “conflicto”. Hasta ahora tal petición no ha sido atendida.

Ante dichas circunstancias, no podemos quedarnos de brazos cruzados con indiferencia ante lo que está sucediendo en Cataluña. Por ello

2. Todos los actores implicados en el conflicto, de un lado y del otro, hagan un esfuerzo para desescalar la tensión social. Deploramos profundamente las acciones violentas que se han visto estos últimos días en Cataluña. Es preciso detener cuanto antes la espiral de violencia.

3. Se abandone la estrategia de judicializar un conflicto de clara naturaleza política.

4. Los gobiernos catalán y español acuerden una ronda de negociaciones a fin de estudiar y pactar medidas que ayuden a encarrilar una salida política al problema. Estas negociaciones deberían llevarse a cabo con buena fe y deberían buscar una solución razonable que pueda satisfacer mínimamente los intereses de cada una de las partes.

Entre los firmantes: Iñaki Gabilondo, Chomsky, Carmena e Innerarity.