La izquierda y el independentismo responsables del acelerón de VOX

Las encuestas ‘secretas’ que corren por la red y los trackings de los partidos coinciden en señalar la fuerte subida de VOX que no sólo se consolida como tercera fuerza sino que se acerca al PP. Desde la izquierda se acusa a PP y Ciudadanos de ser los culpables por’ blanquear’ a Abascal. Según palabras de Sánchez:

“A la ultraderecha se la vence defendiendo los principios democráticos, condenando el franquismo, el machismo, la xenofobia y su racismo; su banalización de la violencia de género; defendiendo los valores democráticos y aislándola. Y eso no es lo que ha hecho la derecha en este país. Porque si la ultraderecha camina hoy con el pecho henchido es consecuencia de que la derecha ha unido su destino a la ultraderecha y no la ha aislado durante estos últimos años". En términos parecidos se han expresado otros líderes de la izquierda.

Obviando que ha sido el PSOE quien ha ayudado a emerger a VOX para dividir el voto de la derecha, como Rajoy hizo con Podemos en sentido contrario, las palabras de Sánchez no tienen sustento. Si esto fuera así Trump no sería Presidente de EE.UU, Bolsonaro de Brasil, Salvini no habría gobernado en Italia y el FN y la AFD, absolutamente repudiados por los partido socialdemócratas y conservadores, no tendrían porcentajes de voto superiores a VOX, por sólo poner algunos ejemplos.

El crecimiento de VOX no se basa en sus pactos de investidura en Madrid o Andalucía, tiene unos factores compartidos en todo el mundo occidental: los perdedores de la globalización y los cambios tecnológicos, la ideología de género, el animalismo extremo, la inmigración ilegal, y, en el caso español, el golpe de estado independentista y la actitud de rebeldía de las Instituciones catalanas y su corolario de violencia callejera.

En todos esos temas la responsabilidad principal recae en la izquierda. Dice Stephen Fry ( La corrección Política.Planeta), líder histórico del movimiento LGTBI y militante laborista, que lo peor de la corrección política es que en lugar de servir para lo que teóricamente defiende ha servido para todo lo contrario, facilitar el triunfo electoral de la derecha más dura.Y es que el extremismo, el dogmatismo, la ingeniería social, en definitiva el hecho que reclamaciones inicialmente justas, igualdad entre hombres y mujeres, derechos de homosexuales, defensa de los animales, derecho de minorías,han acabado convertidas en armas políticas en manos de extremistas, dividiendo a la sociedad y generando resentimiento.

A estos factores comunes a occidente se ha unido en España el espectáculo de permitir que desde una parte del propio estado, el gobierno de una comunidad autónoma, se fomente la rebelión, la violencia, el acoso a los disidentes, sin ninguna reacción por parte del Gobierno, ha dado alas a quién transmite un mensaje más duro y contundente, o sea VOX.

Si a todo ello añadimos la liviandad de los líderes de PP, PSOE y Ciudadanos , y el perfil amable de Abascal en los debates a pesar de la contundencia de su mensaje, no es extraña la subida de VOX. Más cuando determinadas acusaciones, como la de fascista o ultraderechista, han perdido buena parte de su eficacia intimidatoria por el abuso de la izquierda con la inestimable ayuda de la ultraderecha independentista catalana.

Con todos estos ingredientes ¿algo puede salir mal? El milagro es que no salga peor de lo que predicen las encuestas.