El confinamiento total: un desastre producto del pánico y la incompetencia de los políticos

Los malos resultados del confinamiento indiscriminado son evidentes. Miren los resultados en España, en Cataluña los políticos nacionalistas todavía piden más para sentirse como un estado independiente, Francia o Italia, los más radicales en su aplicación. En vez de fijarse en Corea o Singapur, los países que mejor han controlado la pandemia sin necesidad del paro total de la economía a base de pruebas masivas y aislamiento sólo de los positivos, en esta parte de Europa hemos pasado de despreciar la epidemia a actuar en un ataque de pánico apelando a la solución más fácil pero menos eficaz: encerrarnos a todos. Hoy publicamos en El liberal las consideraciones de un experto francés que explica como deben combatirse las epidemias, como lo ha hecho Corea, identificando con rapidez a los infectados mediante pruebas masivas y aislando a los positivos. Si es una opinión más, pero con el fundamento de los malos resultados y del coste económico de la estrategia del confinamiento total frente a los positivos de la estrategia de las pruebas masivas y el aislamiento de positivos.

¿Por qué nuestros políticos, y los de los países vecinos, han optado por la solución del confinamiento total en lugar de fijarse en Corea?

En esta parte de Europa hemos pasado de despreciar la epidemia a actuar en un ataque de pánico apelando a la solución más fácil pero menos eficaz: encerrarnos a todos

¿Por qué esta reacción histérica e ineficaz? Básicamente porqué primero menospreciaron la epidemia por miedo a la opinión pública si se tomaban medidas sin preparar psicológicamente a la población, y cuando le vieron las orejas al lobo entraron en pánico y sólo trataron de salvar sus responsabilidades, con la población ya atemorizada, con medidas drásticas que se demuestran ineficaces y que tienen un altísimo coste económico, y por tanto en calidad de vida y en muertes, por ejemplo suicidios, depresiones y otras muchas dolencias producto del stress y la ansiedad. Tanto tiempo dedicados a crear problemas en su beneficio, han perdido el hábito de solventarlos. En la misma línea de denostar el aislacionismo y la construcción de muros que no nos defienden de las epidemias, se manifiesta Harari, en un articulo en 'Times' en los que explica con argumentos sólidos porque la solución no pasa por aislarse sino por fomentar la transparencia y la cooperación entre los gobiernos virtudes que no se dan en China, origen del problema, y la segunda tampoco en los actuales EE.UU.

Es importante destacar estos hechos para no equivocarnos cuando la crisis sanitaria termine. No debemos volver atrás. Crear más aislamiento, más fronteras, más nacionalismo, creernos que las dictaduras son más eficaces. Sólo lo son si las democracias están gobernadas por incompetentes, orgullos de haberse conocido, ávidos de poder y dedicados a la política más baja en vez de a la gestión de los intereses colectivos.