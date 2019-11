La balanza comercial de Cataluña

El balance pagos es la cuenta de las relaciones económicas de un territorio con el exterior, normalmente de un Estado con el resto del mundo. Este ejercicio contable puede extenderse a las relaciones de una región con el resto del Estado, o a las de una ciudad con el resto de su región, de su Estado o del mundo.

La actividad económica no está situada uniformemente en el territorio. Por motivos geográficos e históricos hay lugares, ciudades, regiones, enclaves, clusters y centros de gravedad relativamente especializados y que comercian entre sí, formando parte de las cadenas nacionales y hoy globales de suministro y de valor. La difusión de la actividad mercantil a más y más territorios (hacia abajo) y la globalización (hacia arriba) hacen de la integración e interrelación un elemento esencial del crecimiento. Más allá de la geografía, pues, hoy la competitividad, la convergencia y el progreso de los países y territorios se debe a la calidad de sus instituciones.

A medida que el territorio considerado tiene menos barreras con el resto del mundo la estimación del balance de pagos se complica, dado que hay menos datos registrales y más celdas de la cuenta deben estimarse, restando fiabilidad y relevancia al balance de pagos exteriores. El balance de pagos se organiza en varias sub balanzas: comercial, de servicios, de transferencias, de rentas, de capital y financiera, de modo que los superávits de unas sub balanzas financian los déficits de otras sub balanzas y así el balance de pagos se equilibra.

Las balanzas exteriores son clave para el análisis de la relevancia y complejidad de la cuantificación de las relaciones exteriores de un territorio. A menudo se han usado las balanzas en las reclamaciones regionalistas y nacionalistas.

Los conceptos anteriores se han aplicado a la estimación de los balances de pagos o balanzas exteriores de Cataluña, en particular par cernir las relaciones con el resto de España. A este propósito, dos tipos de sub balanzas interesaron sobremanera:la balanza comercial, y por extensión de servicios y acaso de transferencias, o balance por cuenta corriente y la balanza fiscal, con los ingresos y gastos públicos.

El comercio puede ser de bienes, de una clase de éstos como son los productos industriales, y puede ser de servicios, cuyo crecimiento es mayor que el de bienes. Consideremos la dinámica del comercio de bienes de Cataluña.

Desde 1995 se observa:

Mantenimiento de la producción de Cataluña para el consumo interno de Cataluña.

Reducción ligera de las ventas y de las compras al resto de España.

Crecimiento fuerte de las ventas de las compras al resto del mundo.

De este modo, el superávit con el resto de España se mantiene entorno a los 18 mil millones de euros anuales, y el déficit con el resto del mundo crece ligeramente, también hasta los 18 mil millones.

Por tanto, el superávit con el resto de España financia el déficit con el resto del mundo

El principal competidor de Cataluña, la Comunidad de Madrid tiene un déficit con el resto de CC.AA. de 9.493 millones de euros y un déficit con el resto del mundo de 31.334 millones.

Tabla 1. Distribución espacial del comercio de bienes de Cataluña

No teniendo Cataluña moneda propia ni arancel ni fronteras con el resto de España estimar el comercio con el resto de España (y con el resto de la UE) no es tarea sencilla. Hay diferentes mediciones de los flujos exteriores de Cataluña y de ellas se pueden extraer unos órdenes de magnitud acerca del destino de las ventas de las empresas residentes en Cataluña. Si se considera sólo el comercio de bienes: el 35 % de la producción de destina al mercado catalán, el 35 % al resto de España y el 30 % al resto de la UE y del mundo. Si a los bienes se añaden los servicios: el 60 % de la producción catalana se destina al mercado catalán, el 23 % al resto de España y el 17 % va al resto de la UE y del mundo.

Desde hace siglos España es un mercado nacional. Por ello hay una inextricable interdependencia de las economías regionales españolas. En la conformación histórica del mercado español Cataluña ha sido clave al ser ahí dónde se concentró la mayor parte de la industria manufacturera que atendía al mercado nacional. Cataluña fue el centro de gravedad de la economía española. Desde la etapa inicial de industrialización, y especialmente desde 1959, la industria se extendió en toda España. Complementariamente, en Cataluña se desarrollaron actividades de servicio, que hoy son lo principal de la economía catalana.

Figura 2. Estimación de los saldos del comercio de mercancías entre CC.AA.

La balanza comercial (ventas de productos menos compras de productos) de las CC.AA. se puede ver en la Figura 32.2 Ocho CC.AA. tienen superávit comercial, nueve tienen déficit. Hay CC.AA. avanzadas y grandes tanto entre las que tienen superávit comercial (Cataluña y Andalucía), como entre las que tienen como déficit (Madrid y Comunidad Valenciana). Como corresponde a una región especializada en vender productos industriales al resto de España Cataluña tiene un gran superávit comercial, entorno a los 18 mil millones de euros al año. A cierta distancia se hallan Andalucía (8 mil millones) y Galicia (6,5 mil millones), seguidas de ambas Castillas, Navarra, Murcia y el País Vasco.

Cataluña tiene un gran superávit comercial con el resto de España y, en cambio, con el resto del mundo tiene un importante déficit, en parte por la factura energética. El superávit con el resto de España compensa el déficit con el resto del mundo.

Entre Cataluña y el resto de España, en particular con su capital, Madrid, hay una relación de complementariedad. Cataluña es lo que es -relativamente más rica- precisamente porque está en España. Igualmente, la entidad de España se debe en parte a la entidad de Cataluña. La competencia entre Madrid y Barcelona es la propia entre dos grandes ciudades, y ocurre en muchos países del mundo. Sin embargo, las relaciones normales entre regiones y entre madrileños y barceloneses se han visto alteradas por el desafío separatista. Es bien conocido y visible que las principales empresas catalanas han huido a Madrid y a otros lugares más acogedores, lo que ha reducido la capacidad competitiva de Cataluña y las oportunidades de trabajo y profesionales de los catalanes.

El comercio de Cataluña con el resto de España y del mundo tiene interés como elemento explicativo de la identidad económica y social de ambos territorios y porque, justamente, en caso de una hipotética separación lo primero y lo que más sufre es el comercio. Con la independencia caería aquello que explica el ser de la economía y sociedad catalanas. Una economía como la catalana no es imaginable desconectada del resto de España.

Figura 4. Principales mercados de las empresas catalanas y comparación entre las ventas a Comunidades Autónomas y a países

Cataluña vende más a Aragón (1,3 M de habitantes) que a Francia (67 M hab)

Cataluña vende más a Madrid (6,6 M hab) que al Reino Unido (67 M hab)

Cataluña vende más a Cantabria (0,6 M hab) que a EE.UU. (327 M hab)

Cataluña vende más a Castilla-La Mancha (2 M hab) que a China (1395 M hab)

Los separatistas pretenden la desconexión con España. Hacen como que con la secesión política y de la legalidad la economía seguiría igual, lo cual es imposible. En un mundo global, y más en una economía especializada en producir para el resto de España, la desconexión es imposible. Vaya, si se produjera una 'desconexión' económica, Cataluña quedaría al nivel de renta y de derechos de Corea del Norte, que efectivamente está desconectada del mundo.

Conclusiones