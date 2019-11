La decisión del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona de votar a favor del traslado de la comisaria de Via Layetana me parece repugnante. No por que se decida el traslado de esta comisaria, a mi me parecería adecuado trasladar esa comisaria a unas instalaciones más modernas y funcionales alejadas del centro de la ciudad y sin la carga histórica del actúa emplazamiento, sino porqué hacerlo precisamente ahora significa alinearse y justificar a los violentos, los golpistas, los fascistas y los stalinistas que niegan los derechos individuales por “egoístas “. Significa ponerse al lado de quienes califican de colonos, de bestias con forma humana, a buena parte de los votantes de su formación política. De quienes obligan al presidente del Gobierno y de su propio partido a salir a punta de subfusil de un hospital de Barcelona. De quienes les acosan en sus mítines o destrozan sus sedes. Y me duele especialmente porque he sido militante del PSC desde antes de su existencia como tal, primero en Convergencia socialista y posteriormente en el PSC Congrés. Porqué creo que la socialdemocracia ha sido fundamental para la reconstrucción de España y Europa tras el franquismo y la segunda guerra mundial. Porqué he conocido a muchos socialistas a los que quiero y respeto. Porqué han sido 40 años de mi vida, aunque dejara de militar hace unos años por las razones que explique en un artículo público.

Paris bien vale una misa. No doy lecciones morales a nadie. El que este libre de pecado que tire la primera piedra. Entiendo que los partidos son instrumentos de poder. Entiendo que se quiera la investidura y se hagan pactos políticos. Que se quiera un nuevo Tripartito en Cataluña, pero ¿era imprescindible un acto tan mezquino para ni tan siquiera alcanzar la presidencia de la Generalitat? ¿No es posible mantener un mínimo de dignidad? Insisto, no porqué sea un fan de la policía nacional, ni de la Guardia Civil, ni de los Mossos. No me gusta reprimir a nadie. Pero estas semanas las fuerzas de seguridad han defendido con profesionalidad y proporcionalidad los ataques de los violentos contra ellos, contra los ciudadanos que no pensamos como los violentos y contra la democracia y la convivencia. Todos sabemos que una cosa son las ideas y otra las organizaciones y personas que dicen representarlas. No voy a cambiar mi visión del mundo por la degradación de una organización o de sus dirigentes, como los creyentes religiosos no van a dejar de serlo por casos de corrupción o pederastia en su Iglesia. Pero no volveré a votarles, al menos hasta que cambien sus líderes, como todavía he hecho en estas últimas elecciones para el Senado. Me consta que muchos militantes socialistas no se sienten orgullosos de este voto en el Ayuntamiento. Quiero creer que los propios dirigentes que han tomado esta decisión no estarán especialmente satisfechos. Si quieren recuperar su dignidad que rectifiquen públicamente.