De Pujol a Rufián, de Aznar a Lastra

De Macià Alavedra a Gabriel Rufián, de Rato a Ábalos, de Pujol a Jové, de Aznar a Lastra, de Duran i Llleida a Vilalta y de Rajoy a Illa. Juzguen ustedes mismos, veinticinco años más tarde el Pacto del Majestic revive con dos grandes diferencias. La primera es que el gobierno que surgía del Majestic era nefasto desde el punto de vista nacional pero magnifico desde el punto de vista económico hoy es un desastre en todos los sentidos y la segunda es que en 1996 la administración central del Estado tenía mucho de lo que despojarse: gobernadores civiles, impuestos, policías, etc,. y a día de hoy está en las raspas

Las previas a ambas reuniones si han tenido algunos aspectos en común. Pujol pidió la cabeza de Vidal-Quadras, exigió que la rendición de Breda fuera en Barcelona y desde el nacionalismo, que siempre fue separatista pero durmiente por estrategia, se hizo todo para mostrar quien mandaba en el poblado. Esta semana Rufián hizo ‘bulling’ político a Sánchez y el nombramiento de Jové, el de la Moleskine, como negociador es directamente una elección con voluntad de humillación no solo al PSOE sino a España y a los españoles en su conjunto.

ERC llego a la reunión satisfecho por muchos motivos: JuntsXCat no pinta nada, el protagonismo es para los republicanos. Los socialistas siguen groguis desde el 10N y parecen dispuestos a entregarse sin lucha, y con ellos a la dignidad de los españoles. Desde su perspectiva obtusa estamos ante una segunda vuelta del juicio.

De Aznar se dijo que entrego al PP de Cataluña y a los catalanes no nacionalistas a cambio de la Moncloa. De Sánchez podremos afirmar que Iceta será su Vidal-Quadras, su espía a intercambiar en el Check Point Charlie entre la Constitución y la desazón. No descartemos que Iceta, consciente de que sus votantes en Cataluña le castigaran por entregarles al separatismo y que ya no podrá ser presidente de la Generalitat opte por dejar aquí a otro candidato y él haga un “ciudadanos” y huya a Madrid.

Entre ERC y el PSOE hay un gran acuerdo y muchas discrepancias. Lo que une, la voluntad de gobernar, tocar poder. Lo que separa, el resto. Sánchez y Redondo saben la verdad, si este acuerdo llega al Pleno de investidura el PSOE cuando vuelva a haber elecciones tardará tiempo en volver a gobernar. Pero a ellos que más les da, lo suyo es el ahora, que Sánchez no se compre otro colchón. Vox se frota las manos, los inversores giran sus focos hacía otros países.

El cóctel de crisis constitucional y crisis económica no es un augurio, es una certeza. Los anuncios de incremento fiscal, incremento de gasto, deseo irrefrenable de desmembración del Estado y debilitamiento de las instituciones por transaccionar fuera de las mismas solo puede traer un largo y oscuro túnel del que solo saldremos como salimos del que nos metió Zapatero.

Más de una hora más tarde de que terminara la reunión separatistas y socialistas emitieron un comunicado. Lo importante era evitar la rueda de prensa, que a nadie se le calentara la boca, que nada molestara en Lledoners, ni en Ginebra.

Carlos Sobera al finalizar pregunto: Gabriel, ¿Tendrías una segunda cita con Adriana? Y esta respondió: Sí, es majo y me dice cosas bonitas al oído que no me atrevo a decir frente a las cámaras.