Madrid es la principal beneficiaria de los desmanes separatistas

En 2019 Madrid superó a Cataluña en PIB. Cataluña tiene un 14,4 % más de población que Madrid, la superficie catalana cuadruplica a la madrileña, pero su renta per cápita media es un 11,0 % inferior a la madrileña. Veamos en la Figura 1 qué ocurrió en el PIB de estos años. Dos series dibujan la dinámica del PIB desde 2005, en índice de crecimiento acumulativo. A fines de 2019 el PIB de Cataluña alcanzaba un índice 101,5 y el PIB de la Comunidad de Madrid alcanzaba un índice 112,7. Entre 2005 y 2019 se produjo: la crisis 2007-2013, que fue más honda en Cataluña; y el procés de confrontación separatista, que directamente sólo afecta a Cataluña.

Figura 1. Dinámica del PIB de Cataluña y de la Comunidad de Madrid y brecha del -11,2 %

De la Figura 1 se deduce un gap o brecha permanente de PIB debido al diferente crecimiento acumulado de Cataluña y de la Comunidad de Madrid: la divergencia entre Cataluña y Madrid se ha abierto en un 11,2 %. Al comparar esta Figura 1 con la Figura 1 del artículo El coste del procés separatista , donde se estima la diferencia entre el PIB real de Cataluña con procés y el PIB tendencial de Cataluña sin procés, apreciamos que 4,6 puntos de los 11,2 puntos de distancia entre Cataluña y Madrid se deben al procés separatista.En próximos artículos habremos de ver detalles de la diversidad entre Cataluña y Madrid. Anticipemos en resumen algunos resultados:

Competitividad: entre 268 regiones de la UE, Cataluña está en la posición 161, Madrid en la 98.

Capacidad de hacer negocios: entre las 17 CC.AA. de España, Cataluña está en la posición 6, Madrid en la 2.

Intensidad reglamentaria: Cataluña produce al año 104.042 páginas de boletín oficial, Madrid 88.067.

Competitividad fiscal: entre 17 CC.AA. y 2 ciudades autónomas, Cataluña está en la posición 19, Madrid en la 3.

entre 17 CC.AA. y 2 ciudades autónomas, Cataluña está en la posición 19, Madrid en la 3. Índice de progreso social: entre 281 regiones de la UE, Cataluña está en la posición 163, Madrid en la 91.

Figura 2. El PIB de Madrid sobrepasa al de Cataluña

Panel A. PIB de Cataluña y de Madrid, en millones de euros

Panel B. Proporción del PIB de Cataluña y de Madrid en el total de España, en %

Migración de personas: el flujo anual neto bilateral de personas entre Madrid y la provincia de Barcelona era tradicionalmente en los años 1990-2000 de +1.000 personas para Barcelona; en 2018 fue de -703 personas.

Migración de empresas : durante el desafío separatista se agudizó la tendencia de las compañías a situar su sede fuera de Cataluña. Tras el golpe separatista del otoño 2017 se produjo una estampida de empresas.

Dinámica del alquiler de oficinas: en el área metropolitana de Barcelona se alquilan al año la mitad de nuevas oficinas que en Madrid, y el precio es un -30% menor.

Balanza fiscal: si, según el método de cálculo flujo beneficio y valor neutralizado, la balanza fiscal de Cataluña fuera de -8.455 millones de euros al año (-3,8 % del PIB), la de Madrid sería de -16.723 (-9,6 %).

Balanzas comerciales (interiores, con el resto de España): de Cataluña es de +17.900 millones de euros al año (+9,7 % del PIB), la de Madrid es -13.585 (- 5,9 % del PIB).

Atractivos: en el índice Global Cities, Barcelona está en la posición 23, Madrid en la 15.

Inversiones extranjeras: Madrid recibe el 85,5 % de la inversión extranjera directa en España, Cataluña recibe el 5,5 %.

Madrid recibe el 85,5 % de la inversión extranjera directa en España, Cataluña recibe el 5,5 %. Inversiones públicas: Entre 2011 y 2016 Cataluña recibío 2.180 millones de euros en inversiones.

El declive de Barcelona y Cataluña, la polarización de la dinámica económica de España en Madrid, una tendencia negativa para Cataluña y para España,[1] e incluso para el mismo Madrid que debe soportar los efectos de la centralización metropolitana.

Con su orientación nacionalista y separatista, la Generalitat de Cataluña ha hecho las cosas mal, muy mal. En cambio, la Comunidad de Madrid, orientada a la unidad de España, a la unidad de mercado y a la libertad económica, consiguió muy buenos resultados. De este modo (y según se sintetiza en el Panel A de la Figura 2), si en 1980 el PIB per capita de Cataluña era (en índice España = 100) de 121 y el de Madrid de 119, en 2018 el PIB de Cataluña era 119 y el de Madrid era 135. Cataluña bajó dos puntos, Madrid subió 16 puntos. Este mayor crecimiento de Madrid no se explica porque Madrit ens roba. Al revés, según se ve en el panel B el ‘déficit fiscal’ de Madrid es el doble del ‘déficit fiscal’ Cataluña. Tampoco el mayor crecimiento de Madrid se debe al endeudamiento (Panel C): el endeudamiento de Cataluña es 2,3 veces superior al de Madrid.“Madrid da el sorpasso a Cataluña y se consolida como impulsora del PIB”, así tituló El economista[2]. En la Figura 2 vemos cómo entre 1981 y 2018 Cataluña mantiene la participación en el PIB de España, pasando del 18,3 al 18,8 % del total. Mientras, Madrid pasa del 15,7 al 19,1 % del total.

Cataluña pasa de locomotora a “lastre” de España: “La incertidumbre política continúa mermando la evolución de la economía catalana y, por tanto, la capacidad de crecimiento del conjunto de la española. El cambio de tendencia en la evolución de la economía catalana desde el 2º semestre de 2017 ha supuesto un lastre para el crecimiento del conjunto de la española.”

Figura 3. Evolución del PIB y de la Renta per cápita de Cataluña y de Madrid

Panel A. Crecimiento de la proporción de Madrid

Panel B. Crecimiento de la renta de Madrid

Figura 4. Previsión de crecimiento de las Comunidades Autónomas

Conclusiones