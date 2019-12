Luxemburgo dinamita la investidura de Sánchez

En Alemania ERC o Junts per Cat no podrían haberse presentado a unas elecciones. Ya lo dijo Melero, el abogado no independentista de Quim Forn, “España es un país con baja autoestima y el separatismo se aprovecha de eso”.

Este es un país que si fuera normal tendría una legislación aplicable por lo cual una persona procesada por sedición y malversación no se podría presentar a unas elecciones. Pero como queremos ser exquisitos le pedimos a Europa que nos dé una credencial de muy pulcros y en la UE nos han dicho que ellos no están para sacar las castañas del fuego a nadie.

La batalla judicial convertida en herramienta política siempre favorece al que tiene el titular, nadie lee, y aún menos entiende las sentencias ni el detalle de las mismas. Y que más da, la política es opinión pública y titulares, no sentencias de varios folios repletos de frases yuxtapuestas. Y Cuando el titular es “Junqueras tenía inmunidad” ya sabemos quien se lleva el gato al agua de esta partida.

Este es un país que si fuera normal tendría una legislación aplicable por lo cual una persona procesada por sedición y malversación no se podría presentar a unas elecciones

Y como de política estamos hablando la sentencia es una peor noticia para Sánchez. ERC ya anunciado que no seguirá negociado la investidura hasta que el presidente en funciones no diga “que hará con la resolución del tribunal luxemburgués”.

El líder del PSOE no tiene que hacer nada, la sentencia va dirigida al Supremo, pero que más da, lo que importa es seguir denigrando España. El presidente en funciones tiene nuevos problemas: ¿Si el parlamento europeo pide el suplicatorio de Comin, miembro de ERC, que votarán los diputados del PSOE en Bruselas? Si votan a favor del suplicatorio adiós gobierno y si votan en contra adiós PSOE. Vaya dilema.

Si la amenaza de ERC va en serio o es farol lo sabremos el día 22, será la lotería se Sánchez. El día antes en el congreso de ERC veremos cual es el veredicto de las bases republicanas y si éstas están alineadas con la dirección del partido conducida desde la cárcel de Lledoners por Junqueras.

¿Si el parlamento europeo pide el suplicatorio de Comin, miembro de ERC, que votarán los diputados del PSOE en Bruselas?

Lo más probable es que ERC no frene la negociación y siga acordando los detalles del acuerdo bajo la mesa. Pero también existe la opción de que frenen cualquier contacto hasta el domingo o que la presión de los seguidores de Puigdemont y las bases de ERC les hagan temblar las piernas y rompan con el PSOE.

Sea como fuere desde hoy un Sánchez desesperado estará dispuesto a realizar más concesiones a los republicanos con tal de que estos no rompan la baraja. En Moncloa ven como mal menor el aplazamiento de la investidura para después de Reyes, pero la sentencia del TSJUE ha caído como una jarra de agua fría, habían realizado muchas gestiones y creían tenerlo todo bien amarrado.

Si partimos de la premisa de que el acuerdo PSOE, Podemos, ERC, Bildu es una mala noticia, hoy estamos de enhorabuena, las posibilidades de que ese pacto cristalice son más bajas que ayer, otra cosa es la extrema debilidad que España viene poniendo de manifiesto que tiene en Europa.

¿A que se habrán dedicado los ministros de Exteriores y los secretarios de Estado para la UE desde 1986?