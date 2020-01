Encuestas socio-políticas

Si el mundo de las encuestas es efervescente, el de las encuestas sobre la situación social, política y económica de la Cataluña sometida al desafío de los separatistas que gobiernan la Generalitat es bullente.

Un Estado de verdad debe tener instituto de opinión. El de la Generalitat de Cataluña se llama Centre d'Estudis d'Opinió y se creó en 2005. Desde entonces ha sido lo que los separatistas denominan una “estructura de Estado”. Su tarea más relevante es la realización y difusión de un barómetro trimestral multi pregunta y omnibus.

Pues bien, a la pregunta clave de las encuestas del CEO, “Cree que Cataluña debería ser…”, se respondió según se ve en la Figura 1. El apoyo a la independencia de Cataluña creció desde el 13,9 % del total de encuestados en marzo 2006 hasta el 48,5 % en noviembre de 2013, para caer a un 34,5 % en julio 2019.

Figura 1. Cataluña: CA, Estado independiente o federal, o región

Panel A. “¿Cree que Cataluña debería ser…”

Panel B. “¿Desea que Cataluña sea un Estado independente?”

Complementariamente, al encuestado se le ofrecen otras tres opciones para un hipotético “ser” de Cataluña. Ser una comunidad autónoma de España (observemos la errata no corregida en este gráfico principal del barómetro) pasa del 38,2 % en marzo 2006 a un mínimo del 19,1 % en octubre 2012, y repunta lentamente desde entonces. Ser un Estado dentro de una España federal pasa del 33,4 % a un 24,5 % en julio 2019. La opción ser una región de España osciló del 8,1 de marzo 2006 al 1,4 % de octubre 2014 y al 7,8 % de julio 2019.

La gran polarización de la sociedad catalana y la persistente no mayoría de los separatistas se aprecia en las respuestas a la pregunta “Desea que Cataluña sea un Estado independiente”. En la serie 2014-2019, de 17 encuestas, en 11 ganó el no y en 6 ganó el sí. 5 de estos síes -según este centro de opinión- se dieron entre octubre 2017 y marzo 2019. En julio 2019 el no supone el 48,3 % y el sí supone el 44%. (Ver el Panel B de la Figura 1.)

Abundando en el análisis, cabe relacionar la inclinación política con el lugar de nacimiento y con la lengua. Eso se dibuja en la Figura 2. Los nacidos en Cataluña están tres veces y media más inclinados a reclamar la independencia.

Figura 2. Inclinación constitucionalista e independentista según el lugar de nacimiento y según la lengua

Panel A. Lugar de nacimiento

Panel B. Lugar de nacimiento de los padres

Panel C. Lengua habitual

También el lugar de nacimiento de cada uno de los padres del encuestado influye en su orientación constitucionalista o independentista: el 70,5% de las personas cuyos padres han nacido ambos en Cataluña optarían por la separación frente al 18,4% de aquellos cuyos padres no nacieron en Cataluña. Una correlación algo más débil que la anterior, pero también muy potente, existe entre la lengua habitualmente más hablada y el voto separatista: el 68,9% de los catalonoparlantes votarían a favor de la separación de Cataluña del resto de España frente al 15,4% de los castelloparlantes.

La lengua materna está correlacionada con el sentimiento de pertenencia. Sentirse español y/o catalán, sus combinaciones y exclusiones, está en relación con la lengua materna y/o habitual más hablada. La Figura 3 da cuenta de ello. En todos los grupos lingüísticos (catalanohablantes, castellanohablantes y ambas lenguas) la mayor proporción de personas se halla entre quienes se sienten igualmente catalanes y españoles. La proporción mayor se halla entre los catalanes que hablan mayormente castellano y que se sienten por igual catalanes y españoles. Quienes hablan indistintamente ambas lenguas se sienten catalanes y españoles en un 48,2 %. Quienes hablan en catalán y sólo se sienten catalanes son el 47,7 % del total de los catalanohablantes.

Figura 3. Lengua propia y sentimiento de pertenencia

Podemos comparar la situación de 2016 con la de 2006. De este modo, por ejemplo, la proporción de castellanohablantes que se sentían igualmente españoles y catalanes en 2006 eran un 57,6 %; en 2016 eran un 60 %. “El “procés” ha conseguido radicalizar solamente el sentimiento de pertenencia de un sector de Cataluña: el segmento de lengua propia catalán (no mayoritario). Es muy destacable, que el segmento mayoritario de lengua propia no catalán haya permanecido inmune al procés.

La lengua es un elemento de pertenencia… pero la gran diferencia está en el canal de información:

Figura 4. Canal de televisión y sentimiento de pertenencia

Sólo el 28 % de quienes no se informan con TV3 votan separatista. El 75,3 % de quienes se “informan” en TV3 votan separatista. Poco cabe añadir sobre el papel de TV3 y restantes medios de Generalitat en la manipulación de los sentimientos de los catalanes. Desde Göbbels y los medios de propaganda masiva al servicio de Estados manipuladores, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. El procés empieza en la propaganda y termina incendiando Cataluña y España.

En una perspectiva histórica, desde 1984 se ha producido un crecimiento del sentimiento de pertenencia del grupo que se siente sólo catalán desde el 9 % al 21 %, a costa del grupo de quienes se sienten por igual españoles y catalanes. (Figura 4) Por otra parte, se observa que desde 2012 quienes se sienten sólo catalanes bajan ligeramente, confirmando la reducción de otros indicadores como el de voto separatista.

Figura 5. Dinámica del sentimiento regional/nacional

El desafío de los separatistas catalanes

El desafío de los separatistas catalanes, sus diferentes ataques al Estado de derecho, a la democracia y a la integración de España han hecho mella en la imagen de Cataluña entre los catalanes y entre el resto de los españoles. Podemos sintetizar los resultados de una encuesta de GAD3:

Seis de cada diez catalanes consideran que el debate sobre la independencia ha ofrecido una imagen negativa sobre Cataluña en el resto de España. Sin embargo, la imagen de los catalanes es mejor de lo que ellos mismos creen.

consideran que el debate sobre la independencia ha ofrecido una imagen negativa sobre Cataluña en el resto de España. Sin embargo, la imagen de los catalanes es mejor de lo que ellos mismos creen. El debate sobre el procés separatista afecta a todos los españoles y es visto con preocupación y perplejidad tanto dentro como fuera de Cataluña.

y es visto con preocupación y perplejidad tanto dentro como fuera de Cataluña. Un 38% de los españoles no catalanes tiene algún familiar viviendo en Cataluña y un 78% ha viajado alguna vez a Cataluña. Siete de cada diez afirman que han sido tratados con respeto y amabilidad. De igual modo, el 74% de catalanes se sienten en su propio país cuando viajan por el resto de España.

y un 78% ha viajado alguna vez a Cataluña. Siete de cada diez afirman que han sido tratados con respeto y amabilidad. De igual modo, el 74% de catalanes se sienten en su propio país cuando viajan por el resto de España. El 87% de los catalanes consideran que la diversidad de lenguas es una riqueza de la cultura española. Igualmente, el 81% de los españoles fuera de Cataluña comparten la misma opinión.

de la cultura española. Igualmente, el 81% de los españoles fuera de Cataluña comparten la misma opinión. Una amplia mayoría de los españoles está en contra del boicot a los productos catalanes (70%) y afirma que no tiene en cuenta el origen catalán de estos productos a la hora de hacer la compra. Cuatro de cada diez ciudadanos residentes fuera de Cataluña tienen o han tenido ahorros en entidades catalanas.

y afirma que no tiene en cuenta el origen catalán de estos productos a la hora de hacer la compra. Cuatro de cada diez ciudadanos residentes fuera de Cataluña tienen o han tenido ahorros en entidades catalanas. La gran mayoría, catalanes incluidos, rechaza que el deporte se mezcle con las reivindicaciones políticas : así opina un 79% de españoles. La mayoría de los españoles quiere que los equipos catalanes jueguen en la liga española de fútbol. De hecho, uno de cada cuatro es aficionado al Barça o al Español.

: así opina un 79% de españoles. La mayoría de los españoles quiere que los equipos catalanes jueguen en la liga española de fútbol. De hecho, uno de cada cuatro es aficionado al Barça o al Español. Trabajadores, organizados y cosmopolitas, pero también imaginativos y cumplidores; así ven la mayoría de españoles a los catalanes, mejorando la imagen que los propios catalanes creen tener.

Bien, afortunadamente, y a pesar de la hondura de los despropósitos de los separatistas catalanes y de su gobierno regional, parece que el entendimiento entre españoles, catalanes y no catalanes, prevalece ampliamente. En el mismo sentido cabe concluir de otra encuesta sobre varias relevantes cuestiones socio-políticas de la Cataluña bajo el procés. Sintetizadas, las preguntas y respuestas son:

Usted mantiene vínculos familiares, profesionales o de cualquier tipo con personas del resto de España (fuera de Cataluña)? El 78,4 % de los catalanes mantienen sus vínculos con el resto de España.

¿Usted cree que tiene mucha, bastante, poca o ninguna información sobre las consecuencias de una hipotética independencia de Cataluña? El 49,6 % de los catalanes considera que tiene poca o ninguna información. No obstante, siete de cada diez personas que se sienten únicamente catalanes declaran tener mucha o bastante información. La mayoría de los hombres, los catalanoparlantes, los que tienen un nivel de estudios alto y los residentes de Barcelona también lo declaran.

No obstante, siete de cada diez personas que se sienten únicamente catalanes declaran tener mucha o bastante información. La mayoría de los hombres, los catalanoparlantes, los que tienen un nivel de estudios alto y los residentes de Barcelona también lo declaran. ¿Cree que el referéndum por la independencia divide la sociedad catalana? Más de la mitad de los catalanes considera que el referéndum por la independencia divide la sociedad catalana. Más del 70 % de los que se sienten tan españoles como catalanes o más españoles lo piensa , mientras que el 75,6 % de quienes se sienten únicamente catalanes no lo cree. Un referéndum no es un instrumento adecuado para dirimir temas que no gozan de transversalidad elevada.

, mientras que el 75,6 % de quienes se sienten únicamente catalanes no lo cree. Un referéndum no es un instrumento adecuado para dirimir temas que no gozan de transversalidad elevada. Los medios de comunicación pública de Cataluña, TV3 y Cataluña Radio, ¿usted cree que... El 65,4 % de los catalanes piensa que los medios de comunicación públicos de Cataluña se muestran favorables a la separación.

piensa que los medios de comunicación públicos de Cataluña se muestran favorables a la separación. ¿Le parece correcto o incorrecto que las administraciones públicas, como ahora algunos ayuntamientos, cuelguen la estelada [bandera separatista] en sus instalaciones? Al 86,3 % de los quienes se sienten únicamente catalanes le parece correcto , proporción que se reduce al 30 % entre los que se sienten tan catalanes como españoles. Siete de cada diez catalanoparlantes lo aprueban. En cambio, solo el 34 % de los castellanoparlantes lo hace.

, proporción que se reduce al 30 % entre los que se sienten tan catalanes como españoles. Siete de cada diez catalanoparlantes lo aprueban. En cambio, solo el 34 % de los castellanoparlantes lo hace. ¿Cómo cree que debería ser la enseñanza obligatoria en Cataluña? Tres de cada cuatro catalanes se muestran favorables a que la enseñanza obligatoria en Cataluña fuera trilingüe: catalán, castellano e inglés.

Para concluir sobre el mundo a veces hirviente a veces evanescente de las encuestas, detengámonos en la relación entre el separatismo y la crisis económica. Es evidente que han crecido al tiempo. Dícese que los líderes de CiU se echaron al monte -además de para ver cómo huir de la justicia española a propósito de su corrupción- ante el crecimiento de las protestas sobre los recortes del gobierno de la Generalitat.

El independentismo tiene todas las componentes de un movimiento populista y nacionalista: enemigo exterior (la pérfida España); el supuesto pueblo (aunque sea un movimiento impulsado no sólo desde arriba -top-bottom- sino por todo un gobierno legítimo y, aunque regional, con casi todas las competencias públicas (salvo pensiones, exterior y defensa); el adoctrinamiento en la escuela; la propaganda absoluta; la persecución del disidente; los ritos -desfiles, noches de las antorchas-; el imperialismo (hacia los Països Catalans); el falseamiento del pasado, del presente y del futuro, etc.

El paro en Cataluña y el sostén a la separación de Cataluña del resto de España tienen perfiles gemelos. (Ver Figura 6.) Paro y separatismo crecen de modo paralelo, los picos de ambos se producen en 2013, y decrecen de modo paralelo.

Figura 6. Crisis económica e independentismo

'It’s the Economy, stupid' - Correlación entre el soporte a la independencia y el paro

Conclusiones

De las encuestas sobre qué debiera ser Cataluña (Comunidad Autónoma, Estado independiente o federal, o región) se deduce un crecimiento del separtismno hasta su cénit en noviembre 2013 con el 48,5 % de los encuestados por el CEO-Generalitat.

La inclinación constitucionalista o independentista está estrechamente relacionada con el lugar de nacimiento y con la lengua habitual. Los catalanoparlantes nacidos en Cataluña cuyos padres nacieron en Cataluña son el colectivo dónde más creció y mayor es el separatismo.

Lengua propia influye en el sentimiento de pertenencia: quienes se sienten igualmente catalanes y españoles son castellanoparlantes en un 60% y catalonoparlantes en un 14,0 %.

El canal de televisión preferido para informarse determina o está determinado por el sentimiento de pertenencia. Sólo el 28 % de quienes no se informan con TV3 votan separatista. El 75,3 % de quienes se “informan” en TV3 votan separatista.

Desde 2012 quienes se sienten sólo catalanes bajan ligeramente, confirmando la reducción de otros indicadores como el de voto separatista.

La imagen de Cataluña entre los catalanes y entre el resto de los españoles se ha deteriorado ligeramente con el desafío separatista.

El independentismo creció con la crisis económica, el paro y la desesperanza, alcanzando su cénit en 2013.