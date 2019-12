'Doing business' en Cataluña

Doing Business es una publicación sólida, prestigiosa y muy útil que el Banco Mundial realiza desde 2004. Gracias a miles de personas informadoras en dos centenares de países, se reporta cada año sobre 50 indicadores de libertad económica. De estos informes anuales se deducen datos preciosos sobre el alcance de la reglamentación pública de las actividades económicas, y se generan índices temáticos, así como uno general o ranking de competitividad de la nación.

La regulación de los países no se implementa uniformemente en todo el territorio. Para considerar la diversidad existente en materia de instituciones económicas en el interior de los países, especialmente aquellos que son grandes y los federales o regionalizados, la publicación realiza también estudios para regiones y urbes. Doing Business en España 2015 analiza las Comunidades Autónomas, 17 ciudades y 7 puertos. Para las CC.AA. y ciudades de España (ver mapa en la Figura 1) se consideró el número de trámites, el tiempo y el coste de cuatro procedimientos en particular: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad y registro de propiedades.

Según se ve en la Tabla 1, Cataluña se halla en estos cuatro trámites en las posiciones 9-11-1-16 y, en síntesis, en la posición 6. El principal competidor de la comunidad catalana, Madrid, está en las posiciones 2-14-5-3 y, de media, en la posición 2 y la Comunidad Valenciana también tiene mejores registros.

Los analistas del Banco Mundial subrayan la gran variedad en la eficiencia regulatoria dentro del territorio español (ver Figura 2). Sólo en uno de los cuatro trámites una región española, La Rioja, mejora la media de la UE. Todas las demás comunidades, en cada una de las cuatro áreas de reglamentación analizadas, están por debajo, y a veces muy por debajo, de la media europea. El coste de obtención de permisos de construcción en España es tres veces mayor que el coste medio europeo.

Figura 1. Clasificación de las CC.AA. según el grado de libertad económica imperante en ellas

Tabla 1. Ranking de las Comunidades Autónomas en cuatro áreas de regulación

Figura 2. Gran variedad en la eficiencia regulatoria dentro del territorio español

Nota: Mejor puntuación: 100. “189 economías” se refiere a los países analizados en los Doing Business anuales. Las 25% mejores/peores economías” se refiere a las más/menos eficientes entre las 189.

Conclusiones

Gran disparidad entre las CC.AA. en la regulación de trámites económicos.

Cataluña está en el puesto 6, Madrid en el 2.