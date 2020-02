La banca se ha vuelto manifiestamente prescindible en su concepción actual. Bill Gates ya dijo que necesitamos lo que hacen los bancos pero no necesitamos los bancos. Miguel Ángel Fernández Ordoñez, nada sospechoso de radical, acaba de publicar un libro de mucho interés al respecto bajo el sugerente título de ¿Adiós a los bancos?

Yo lo explicaré con mis palabras, menos técnicas, pero de trasfondo parecido. Diversas entidades financieras han anunciado en los últimos meses un cambio en las condiciones de los que tengan cuentas en esas entidades. El cambio, unilateral, consiste, como no podía ser de otra manera, en endurecer las condiciones para no cobrar determinadas comisiones que, además, se aumentan. Estos días hemos conocido también que el BCE ha endurecido las dotaciones de morosidad de la banca lo que en la práctica va a significar más ventas de créditos morosos a fondos buitres, lo recomienda el propio BCE, algunos integrados por ex directivos bancarios, que hacen grandes negocios comprando paquetes a precios irrisorios. En lugar de legislar a favor del cliente que tiene problemas, facilitando salidas negociadas con quitas muy inferiores a las que se hacen a los fondos buitre, se promueve una actividad paralela profundamente inmoral basada muchas veces en el acoso.

Se sacan un problema de encima a costa de sacrificar el mejor resultado para la entidad y el cliente. La prueba de que hay margen es que los fondos obtienen cuantiosos beneficios. No debemos olvidar que buena parte de los problemas de morosidad se originaron por la actividad inmobiliaria, compra de solares, muchas veces pendientes de recalificar, promociones inmobiliarias faraónicas, y no por el crédito hipotecario, ni al consumo, a particulares. Gestores poco escrupulosos especularon con dinero ajeno. Ayuda al cliente, salvo con gran capacidad de influencia, cero. En cambio si los que tienen problemas son las entidades financieras somos los contribuyentes los que acabamos pagando. Y todo ello con sueldos y jubilaciones millonarios por ser meros burócratas, sin arriesgar su propio capital y, encima, dando lecciones de cómo debe funcionar el mundo e interviniendo en política sin recato. Y cada vez más con menos competencia por la gran concentración que se está produciendo en el sector.

Hoy en día el banco es, para la mayoría de clientes, un lugar donde debe forzosamente poner su dinero, todo el sistema te evoca a ello, un lugar en que tú gestionas tu actividad a través de Internet, que no sólo no paga por tu dinero sino que cobra por tenerlo. Eso sí, no paran de ofrecerte seguros, coches, televisores o teléfonos en cómodos plazos. Los gestores son puros agentes de ventas.

Por otra parte, a pesar de haber sido condenados repetidamente por prácticas abusivas, no vemos que las mismas tengan recorrido penal para los responsables, lo que sin duda ocurriría con empresarios de otros sectores.

La actividad bancaria ha perdido cualquier función social que justifique los privilegios de los que todavía goza. Dice Miguel Ángel Fernández Ordóñez: “ la solución pasa por qué los depósitos estén todos en el banco central, como pasó con la emisión de billetes, y sean ellos los que controlen el dinero permitiendo que los ciudadanos puedan acceder a través de las nuevas tecnologías. “ Si el dinero digital fuera público el ciudadanos ya no acudiría a los bancos privados donde ponen en riesgo sus ahorros”.

No sé el recorrido de las propuestas de MAFO pero bueno es que el debate aflore. Porqué lo que es indudable que ya va siendo hora de empezar a decir adiós a los bancos tal y como los hemos entendido hasta hoy.