Banca, depósitos y crédito en tiempos de desafío separatista y de decadencia de Cataluña

Otoño 2017: golpe de Estado independentista. Si crees que la secesión se producirá, ¡Trasladas el domicilio de tus depósitos bancarios! Llevas los depósitos tuyos, de la familia y de la empresa de -un banco domiciliado en- Cataluña -que va a quedar fuera de España, de la eurozona y de la Unión Europea- a otro -banco domiciliado en un- lugar más seguro.

Por supuesto, los creyentes separatistas hacía años que tenían ya su dinero a buen recaudo en bancos no catalanes, como es conocido. Por ejemplo, en Andorra, o en el Paseo de la Castellana. No era el caso del 99% de los catalanes. Ahora bien, hasta el más pintado de los depositantes constitucionalistas pasó miedo en otoño 2017: octubre 1, 2 y 3... el Mensaje de S.M. el Rey a las 21h, en efecto, señaló el final de la asonada. La extraordinaria gravedad y la completitud de los acontecimientos de esa época mostraron que el desafío separatista no era una broma.

El cambio de domicilio de CaixaBank a Valencia y de Banc Sabadell a Alicante evitó su quiebra. Hoy, estos bancos españoles tienen en Cataluña menos del 30 % de su negocio

Día a día, las empresas abandonaron su domicilio en Cataluña. En la Tabla 1 se observa el movimiento de depósitos y de créditos bancarios relacionados con los acontecimientos de otoño 2017.

Tabla 1. Depósitos y crédito en entidades bancarias

Figura 1. Depósitos bancarios en p. 100 del total de España, II-2019

Percibimos:

Las magnitudes bancarias de Cataluña son la mitad de las magnitudes de Madrid.

Durante el golpe de Estado de 2017, entre septiembre 2017 y diciembre 2017 huyeron de Cataluña 31.399 millones de euros en depósitos, de ellos 7 mil corresponden a CaixaBank y 4.600 a Banc Sabadell. El crédito se redujo en 15.982 millones de euros.

Desde diciembre 2017 hasta junio 2019 los depósitos se recuperaron en 19 mil millones de euros, pero los créditos se redujeron en otros 6 mil millones de euros.

Se aprecia una suave tendencia a la reducción tanto de los depósitos como de los créditos bancarios, tanto en Cataluña, como en Madrid, como en el conjunto de España.

La diferencia entre depósitos y créditos -funding gap- es en Cataluña muy superior a la que se produce en la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España. Así, Cataluña financia el 18% de sus créditos con recursos que provienen del resto de España (véase la Figura 1).

Entre 2015 y 2019 los depósitos de Cataluña pasaron del 16,3 al 13,4% del total español, lejos de las cotas del 20 % que en 1997 los depósitos en bancos catalanes llegaron a representar sobre el total español.

Figura 2. El resto de España financia la actividad en Cataluña

El 18 % de los créditos a empresas y particulares de Cataluña procede de recursos del resto de España

Conclusiones

Durante el golpe separatista del otoño 2017 huyeron de Cataluña 31.399 millones de euros en depósitos bancarios.

La operativa bancaria catalana es ya sólo el 13% de la española cuando en 1997 era el 20%.

Una parte notable del crédito bancario que obtienen personas y empresas residentes en Cataluña -38.386 millones de euros- procede de recursos bancarios del resto de España.