¡Tú marca goles, que yo defraudo millones!

Una de las modalidades delictivas más excitantes y mediáticas para el gran público es, desde luego, el compendio que compone el fraude fiscal. Y dentro de ellos, la elusión de impuestos por personajes de alta alcurnia, cuyo caso paradigmático y muy en boga son los asalariados del balompié, otrora futbolistas.

El elenco de pasarelas judiciales de estos personajes se está disparando con creces en los últimos meses y años. Los hemos visto de todos los colores y equipos, lo que al menos lleva a un cierto consuelo de que, aquello de que Hacienda somos todos, es efectivamente cierto, y que Hacienda no siente los colores. La persecución del fraude fiscal trae su naturaleza de la protección de las denominadas cajas públicas y el derecho de cobro que todo estado tiene sobre sus conciudadanos, ya sea para aquellos que no pagan lo que deberían (elusión de impuestos) como aquellos que reciben lo indebido (fraude de subvenciones). Es un delito especial, lo que significa que en principio sólo lo puede cometer una persona que ostenta una cualidad específica, la de ser el obligado tributario (a veces dos, incluida la de defraudar). Es decir, que yo sólo puedo defraudar por aquello que fiscalmente vengo obligado, sin que se me pueda atribuir responsabilidad penal por aquello que mi vecino, abuela o cuñado, haya dejado de ingresar o haya recibido indebidamente. Y a su vez es un delito de los que se denominan ley penal en blanco.

Esta manida frase tiene su traducción en los modelos de técnicas legislativas en las que el legislador, pensando que no puede abarcar todos los casos dables, decide, para que me entiendan, redactar un enunciado marco, genérico, y remitir el resto de los componentes del delito a una norma extra penal, en este caso, la norma tributaria, desde la Ley General tributaria, hasta las normas específicas de cada tributo (si bien no es estrictamente así en este caso, pero ese es un debate ajeno al presente artículo). Y es históricamente comprobable, podrían incluso entrar a debate los arqueólogos, el hecho de que de manera puntual, pero permanente, los estados inician cazas de personajes famosos, con el fin de advertir al resto de mortales, que hacienda somos todos y que con Hacienda no se juega, Boris Becker en Alemania, Maradona en Italia, Lola Flores en España, etc.

No podemos orillar que hay una razón de peso para que este tipo de delitos pueda ser cometido especialmente por personajes famosos, y eso es porque el delito lleva consigo un elemento cuantitativo: la defraudación de al menos 120.000, euros de cuota defraudada, y el mismo sólo puede ser cometido por un selecto grupo de personas, pues la gran mayoría de los mortales no alcanzan a dejar de ingresar (sólo de impuestos) esas cifras. Muchas son las modalidades y las posibilidades de cometerlo, pero centrémonos en el campo del once contra once. En principio y sobre el papel, el jugador recibe una nómina por contrato, por lo que debe declarar los ingresos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (la renta anual) tributando de media, por los importes que perciben, según las escalas de tributación un 45% de su sueldo (a excepción de los extranjeros que se les permite una pequeña reducción). Por otro lado reciben en general importes en concepto de derechos de imagen. Estos se permiten cobrar hasta un 15% a través de una sociedad. Pero la práctica habitual es ceder dichos derechos a una empresa (normalmente controlada por el propio jugador) que ésta tribute por impuesto de sociedades (muy inferior al 45% de IRPF) y a su vez que ésta pague al futbolista, por lo que, lo que recibe por este concepto lo declara y tributará en la Renta del año en curso, con el único requisito que las operaciones obedezcan a precios de mercado.

Por estas elevadas cantidades de tributos (a nadie nos gustaría que se llevaran casi el 50% del nuestro sueldo) es por lo que se crean soluciones ingeniosas con el fin de reducir el pago de tributos. Y lo aquí interesante es, ¿y aquellos que ayudan a defraudar a los futbolistas, son responsables penalmente? Pues a nadie se nos escapa que el fútbol no es un campo habitualmente abonado a personas ilustradas y menos en expertos en derecho fiscal. En general la respuesta es no (por una deficiente técnica legislativa que no contempla el delito de cooperación en sí, que sería lo más sencillo). Así, sólo responderán en dos tipos de supuestos: (a) los que dibujan las operaciones para la evasión y (b) los que facilitan los medios o mecanismos para la elusión (lo cual muchas veces es difícil de probar) piénsese en el caso de Fernando Peña, asesor fiscal de la celebritis, actualmente investigado.

Ahora bien, el que nunca dejará de ser responsable es el obligado, el futbolista, pues es sólo a él a quién compete la declaración de sus impuestos, por muy delegadas que tengas estas funciones. La abogacía del estado, por ejemplo en el caso Leo Messi, se resistió a un pacto que dejara fuera al argentino de la pena de cárcel y multa que conlleva el delito, porque lo contrario sería abrir la puerta a que cualquiera pudiera excusarse en que el asesor, fiscalista o gestor, tuviera toda la culpa de la defraudación. A la práctica eso nos lleva a que habitualmente, el asesor, que probablemente es quien ha diseñado toda la operativa, ni siquiera acude al procedimiento como testigo, y el jugador, que puede llegar a ser ajeno a la maquinaria defraudadora (nótese las alegaciones de Xavi Alonso) es quien a la postre acaba pagando los platos rotos.

Así que mientras nuestras estrellas se dedican a marcar goles, paralelamente y a veces sin saberlo, están defraudando millones de euros, por un asesoramiento tributario deficiente. No se entienda este artículo como un pregón en contra de los asesores fiscales, sino como una posibilidad de plasmar la necesidad de cambiar el código penal, para en aquellas ocasiones en las que efectivamente un tercero es el cerebro instrumental de la operación, pueda ser castigado sin tener que forzar el Código Penal.