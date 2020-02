Una semana de rebajas turísticas llenará el vacío dejado en Barcelona por el Mobile

No habrá Mobile World Congress (MWC), pero habrá algo que celebrar en Barcelona entre y el lunes 24 y el jueves 27 de febrero, justo los días en los que estaba programado el salón internacional de la telefonía recién cancelado como consecuencia del presunto miedo global de las multinacionales del sector al coronavirus, En lugar de las últimas tendencias y novedades en tecnología punta, la ciudad pondrá en el escaparate lo mejor de su oferta hotelera, comercial y de restauración a precios de ganga.

El Ayuntamiento de Barcelona y los agentes económicos de la ciudad han reaccionado con la misma agilidad que las agencias de viaje low cost cuando quieren colocar los paquetes turísticos que se han quedado en el cajón: con chollos imposibles de rechazar. Ese es exactamente el modus operandi de la Barcelona Opportunity Week: un reclamo para atraer nuevos turistas y para no dejar con mal sabor de boca a los congresistas del MWC que ya tenían hechas sus reservas y no han podido cancelarlas.

La crisis planetaria del coronavirus chino ha sido demasiado “injusta” con Barcelona como ha lamentado su alcaldesa, Ada Colau (Barcelona en Comú). Porque la ciudad “estaba más preparada que nunca”, tanto para acoger a los exigentes asistentes al salón tecnológico más importante del mundo como para hacer frente a una eventual emergencia sanitaria. Por eso, en lugar de caer en el abatimiento, el gobierno municipal y el tejido económico barcelonés “han reaccionado de forma rápida, eficiente y con propuestas positivas, lanzando un mensaje de dinamismo”, ha añadido el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni (PSC).

Sin detalles sobres las ofertas y los descuentos

No obstante, la iniciativa no deja de ser un por ahora un compendio de buenas intenciones, ya que no se han hecho públicos ni las características de los paquetes turísticos que se ofertarán, ni los descuentos ni el programa de actividades alternativas al MWC. Solo está confirmado que se mantendrán las actividades paralelas al congreso que no estaban impulsadas por la organización del salón tecnológico (GSMA). Entre ellas destaca la Mobile Week y las reuniones del laboratorio de ideas Digital Future Society de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital).

De lo poco que se ha desvelado de la 'semana de los descuentos' es que uno de sus pilares será la asociación Barcelona Tech City. La entidad que dirige Miguel Vicente ya ha confeccionado el cartel de unas jornadas para emprendedores denominada Barcelona Tech Spirit y que pretende mantener los encuentros bilaterales agendados con los inversores y empresas tecnológicas que venían a Barcelona aprovechando el WTC para cerrar acuerdos importantes.

La decisión de poner en marcha la Barcelona Opportunity Week y de volcarse institucionalmente con Barcelona Tech Spirit se ha tomado en una reunión del mal alto nivel, encabezada por Colau y Collboni, y por la concejal de Comercio, Mercados, Régimen Interno y Hacienda, Montserrat Ballarín (PSC), y el concejal de Turismo e Industrias Creativas, Xavier Marcé (PSC). A la cita no han faltado los más afectados por la cancelación del Mobile: Fira de Barcelona, Apartur, Gremi d'Hotels, Gremi de Restauració y las diferentes patronales y sindicatos.

La edición de 2021 y las siguientes serán las mejores

Durante el encuentro, la alcaldesa ha hecho llegar a los asistentes un mensaje de esperanza y ha emplazado a todos a mirar hacia adelante para que “la edición del MWC de 2021 y las siguientes sean las mejores”. Las palabras de Colau tenían como verdadero objetivó acallar las cada vez más numerosas voces que están vaticinando que el Mobile World Congress ya nunca volverá a Barcelona. Nadie lo ha garantizado.